Intr-un comunicat transmis de Uber, Rachel Whetstone nu a explicat de ce a luat aceasta decizie, spunand doar ca este "incredibil de mandra" de politica departamentului de PR pe care l-a condus si ca apreciaza in continuare serviciile Uber, scrie Financial Times.

Este posibil ca plecarea lui Rachel Whetstone sa aiba legatura cu scandal in care Uber a fost implicat recent, cel al hartuirilor sexuale. Mai multi angajati s-au plans de acest lucru, precum si de faptul ca sefii companiei ar fi ignorat in repretate randuri plangerile in acest sens.

Cel mai daunator scandal pentru imaginea companiei Uber a fost campania #DeleteUber. Un numar important de utilizatori au decis sa renunte la serviciile Uber, dupa ce compania a fost acuzata ca profita de politicile imorale ale presedintelui Trump.

Nu in ultimul rand, Alphabet a dat in judecata Uber, acuzand ca acestia folosesc tehnologii secrete furate prin intermediul Otto, o unitate specializata in tehnologii de conducere autonoma cumparata de Uber.

In afara de presedintele Uber, Jeff Jones, care a demisionat in luna martie si vicepresedintele si fostul inginer Google, Amit Singhal, a decis sa renunte la functie in luna februarie.

