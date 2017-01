Uber, companie de ride sharing activa si in Romania, a fost de acord sa plateasca 20 mil. dolari pentru a inchide un dosar in care era acuzata de Guvernul american ca a exagerat perspectivele de castig pe care soferii le au, precum si pentru faptul ca a minimalizat costurile de achizitie sau leasing a unui autoturism.

Potrivit autoritatilor din SUA, compania a sustinut pe propriul website ca anumiti soferi Uber castiga peste 90.000 de dolari pe an in New York si 74.000 de dolari in San Francisco, insa castigurile reale erau de 61.000 dolari, respectiv 53.000 dolari, cu circa 30% mai mici decat cele anuntate, scrie The New York Times. De asemenea, Uber Vehicle Solutions, un program prin intermediul caruia soferii Uber isi puteau achizitiona autoturisme direct sau in leasing, mentiona preturi care nu erau in concordanta cu realitatea.

„Atunci cand Uber a promis castiguri care nu s-au materializat, si atunci cand soferii au incercat sa isi anuleze planurile de finantare auto, acestia au suferit pierderi financiare semnificative. Practicile Uber au cauzat soferilor sai pierderi de milioane de dolari”, mentioneaza Comisia Federala de Comert.

Modelul de afaceri Uber presupune folosirea unei aplicatii pe telefonul mobil pentru chemarea unui autoturism care sa transporte clientul la o anumita destinatie. Transportul este furnizat de o persoana contractata de Uber si platita de companie.

Reprezentantii Uber au declarat ca sunt “multumiti” ca au ajuns la un acord cu autoritatile americane. “Am realizat numeroase imbunatatiri ce vizeaza soferii (n.red. Uber) in ultimul an si vom continua sa ne asiguram ca Uber este cea mai buna optiune pentru oricine vrea sa castige bani in functie de propriul program”, mentioneaza Uber.

Compania este prezenta in tara prin intermediul Uber Romania, societate care ofera servicii de ride sharing in Bucuresti, Cluj, Brasov si Timisoara. Principalii concurenti ai Uber sunt in general firmele de taximetrie.

Sursa foto: Shutterstock