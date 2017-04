522 de parlamentari au aprobat alegerile anticipate, iar 13 au votat impotriva, potrivit News.ro. Pentru a fi convocate alegerile anticipate era nevoie de sustinerea a doua treimi dintre alesi. Urmatoarele alegeri generale ar fi trebuit sa aiba loc in 2020.

Votul din Camera Comunelor are loc la doar o zi dupa anuntul facut de premierul Theresa May, care a sustinut ca alegerile anticipate reprezinta singura cale pentru o asigura stabilitatea politica inainte de Brexit.

Theresa May s-a aratat ingrijorata ca formatiunile din opozitie vor incerca sa deraieze procesul de iesire din blocul comunitar prin blocarea unor legislatii cheie in Parlament.

”Ceea ce fac ei (rivalii politici – n.r.) pune in pericol munca pe care trebuie sa o facem noi pentru a ne pregati pentru Brexit pe plan intern si slabeste pozitia de negociere a Guvernului in Europa. Avem nevoie de alegeri generale si avem nevoie de ele acum. Pentru ca acum avem o sansa unica de a rezolva acest lucru cat timp Uniunea Europeana isi decide pozitia de negociere si inainte sa inceapa discutiile detaliate”, a declarat Theresa May in fata Downing Street.

De asemenea, premierul britanic s-a plans ca nationalistii scotieni ameninta sa voteze impotriva acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, criticand in acelasi timp opozitia din partea liberal-democratilor si a laburistilor lui Corbyn.

Atat liberal-democratii, cat si laburistii, s-au declarat incantati de decizia de organizare a unor alegeri anticipate pe 8 iunie.

Sursa foto: Tomas Marek | Dreamstime.com