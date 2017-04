Premierul britanic Theresa May a preluat puterea in iulie, dupa demisia lui David Cameron, in urma deciziei britanicilor prin referendumul de la 23 iunie de a parasi Uniunea Europeana. Noi alegeri ii ofera sansa sa obtina propriul mandat si sa consolideze majoritatea fragila a Partidului Conservator in Camera Comunelor, in care detine 330 din cele 650 de mandate, potrivit News.ro.

Marea Britanie a declansat procesul iesirii din Uniunea Europeana in luna martie, insa se preconizeaza noi turbulente, in contextul in care Londra va negocia un divort care va afecta fiecare aspect al vietii in regat.

Exista un acord in vederea alegerilor?

Premierii britanici aveau puterea sa convoace alegeri atunci cand doreau, insa Legea cu privire la organizarea alegerilor parlamentare (Fixed-Term Parliaments Act), adoptata in 2011, a complicat lucrurile. Potrivit acestei legi, alegerile nationale se organizeaza la cinci ani, in mai. Premierul poate convoca alegeri anticipate cu sustinerea a doua treimi dintre parlamentari.

May va cere miercuri Camerei Comunelor sa se pronunte prin vot asupra propunerii sale cu privire la organizarea alegerilor anticipate. Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune din opozitie, a declarat ca sustine initiativa, ceea ce inseamna ca aceasta va fi adoptata.

Care este miza alegerilor anticipate?

Negocierile in vederea iesirii din Uniunea Europeana vor fi dificile. Intre altele, se va discuta despre bani, comert, aparare. Daca May va obtine mai multe mandate in Parlament, ea va avea mai multa libertate in a-si impune agenda si va putea sa-i neutralizeze pe cei din interiorul si din afara partidului ei care nu sunt de acord cu pozitia sa.

Cun functioneaza?

Marea Britanie are 650 de circumscriptii, in care alegatorii aleg un parlamentar. Partidul cu cei mai multi parlamentari obtine o majoritate de lucru, isi instaleaza liderul ca premier si isi implementeaza promisiunile din campanie.

Cine poate invinge?

Alegerile sunt intotdeauna imprevizibile, insa casele de pariuri considera Partidul Conservator al lui May un favorit puternic. Sondajele de opinie publicate in weekend releva ca formatiunea devanseaza cu un procent de doua cifre Partidul Laburist, slabit de disensiuni puternice intre moderati si liderul de stanga al formatiunii, Jeremy Corbyn.

Exista riscuri?

De fiecare data cand un lider se duce sa ceara voturi exista riscuri, asa cum a aflat David Cameron pe pielea lui atunci atunci cand a fost invins in referendumul pe tema Brexitului, cu un an si ceva inainte sa fie reales.

Sursa foto: Dan Breckwoldt | Dreamstime.com