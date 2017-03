Ambasadorul Marii Britanii la UE, Sir Tim Barrow, i-a inmanat miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, scrisoarea prin care Londra a invocat Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, pentru iesirea din blocul comunitar, relateaza Reuters. In momentul in care Tusk a acceptat scrisoarea, procesul de Brexit a fost lansat oficial.

UPDATE ora 15.00 Premierul Marii Britanii, Theresa May, si-a inceput miercuri dupa-amiaza discursul din Camera Comunelor, notand ca scrisoarea a fost livrata presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, iar din acest moment ”Regatul unit paraseste Uniunea Europeana”, potrivit News.ro.

”In conformitate cu dorintele poporului, Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana. Acesta este un moment istoric dupa care nu mai exista o cale de intoarcere”, a declarat Theresa May.

Premierul britanic a precizat ca parasirea Uniunii Europene reprezinta o oportunitate unita pentru Marea Britanie. ”Este sansa generatiei pentru a construi un viitor mai bun”.

Aceasta a spus ca doreste ca Marea Britanie sa iasa ”mai puternica, mai echitabila mai deschisa ca niciodata” dupa Brexit.

De asemenea, aceasta a mentionat ca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, dar nu si Europa. In acest sens, britanicii vor continua sa colaboreze cu europenii in probleme care tin de securitate si aparare dupa retragerea din UE.

Theresa May a mentionat ca vor exista desigur consecinte ale iesirii din UE. De asemenea, aceasta a precizat ca vrea sa continue comertul cu tarile europene, dar britanicii vor parasi piata unica a UE.

”Si, acum ca decizia a fost luata de a parasi UE, noi trebuie sa ramanem impreuna”, este mesajul de unitate transmis de premierul May intr-o tara dezbinata in continuare de rezultatele referendumul de Brexit.

UPDATE ora 14.30 Presedintele Consiliului European a confirmat pe Twitter ca Marea Britanie l-a notificat oficial de invocarea Articolului 50, la noua luni dupa referendumul din 23 iunie. Tusk a publicat si o fotografie cu momentul in care a primit scrisoarea semnata de premierul britanic Theresa May.

Consiliul European va transmite scrisoarea tuturor statelor membre, desi expertii se asteapta ca Londra sa fi distribuit deja, si ea, cate o copie tarilor membre, in semn de curtoazie, relateaza Financial Times.

De asemenea, Tusk va pune in circulatie propuneri pentru linii de negociere, in termen de 48 de ore de la declansarea Brexit.

In urmatoarele saptamani, experti din restul de 27 de state membre vor analiza aceste linii de negociere, pentru a le perfectiona pana la summitul de la sfarsitul lunii aprilie.

Din echipa de negociere a Marii Britanii vor face parte, Sir Tim Barrow, ministrul pentru Brexit Daivd Davis si secretarul permanent al Departamentului pentru Brexit. Lor li se va alatura, ca asistent, fostul ambasador al Marii Britanii in Brazilia, Alex Ellis, in prezent inalt oficial in Departamentul condus de Daivs.

In tabara UE, negocierile vor fi conduse de Michel Barnier si de Didier Seeuws, un diplomat belgian foarte respectat, care lucreaza in Consiliul European.

Dupa doi ani de negocieri, un acord pentru Brexit va trebui sa fie aprobat de majoritatea calificata a statelor membre. Nu este nevoie de un vot in unanimitate. Pe de alta parte, Parlamentul European are dreptul sa blocheze acordul, daca nu este de acord cu prevederile sale.

In Marea Britanie, May a promis sa acorde Parlamentului dreptul de a vota termenii acordului final, dar rezultatul votului este doar consultative.

Criticii se plang ca exista riscul ca acest vor sa aiba loc atat de aproape de termenul limita, martie 2019, incat alesii sa nu aiba alta alegere decat sa aprobe acordul.

UPDATE ora 14.15 Premierul Marii Britanii, Theresa May, a ajuns miercuri dupa-amiaza la Palatul Westminster, unde urmeaza sa tina un discurs in fata parlamentarilor britanici din Camera Comunelor despre declansarea Articolului 50 si inceperea procesului formal de retragere a tarii din Uniunea Europeana. Discursul ei este asteptat in jurul orei locale 12.30 (14.30 ora Romaniei), dupa ce reprezentantul permanent al Marii Britanii de la Bruxelles a livrat scrisoarea de invocare a articolului 50 presedintelui Consiliului European, Donald Tusk.

Scrisoarea va incerca sa dea un ton pozitiv pentru negocieri si sa recapituleze cele doisprezece puncte cheie anuntate pe 17 ianuarie de catre Theresa May.

Reprezentantii Downing Street au facut deja publice fragmente din discursul pe care premierul urmeaza sa il sustina in fata parlamentarilor din Camera Comunelor.

”Atunci cand ma voi aseza la masa negocierilor, in urmatoarele luni, voi reprezenta toate persoanele din Regatul Unit - tinerii si batranii, bogatii si saracii (...) si, da, cetatenii europeni care au facut din aceasta tara casa lor”, urmeaza sa spuna Theresa May, miercuri, in Parlament.

”In fata oportunitatilor care se vor prezenta in fata noastra in acest periplu memorabil, valorile noastre impartasite, interesele noastre si ambitiile noastre pot si trebuie sa ne uneasca”, urmeaza ea sa-si exprime dorinta si sa indemne la o tara ”sigura pentru copiii si nepotii nostri”, ”mai puternica” si ”mai dreapta”.

”Noi vrem sa traim cu totii intr-o Mare Britanie cu adevarat mondiala, care iese si construieste relatii cu vechii sai prieteni si noii sai aliati in intreaga lume”, urmeaza sa adauge ea.

Cu scopul de a-si uni tara dezbinata dupa referendumul de la 23 iunie, premierul vrea sa se concentreze asupra viitorului. ”Noi nu trebuie sa fim definiti prin votul pe care l-am dat in referendum, ci prin hotararea de a face din rezultat un succes”.

”Noi suntem o mare uniune de persoane si de natiuni cu o istorie de care putem sa fim mandri si un viitor stralucitor”, urmeaza sa conchida apasat May.

Activarea oficiala, miercuri, a Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona deschide doi ani de negocieri in vederea stabilirii conditiilor iesirii tarii din UE.

