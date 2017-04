Rezultatul primului tur al alegerilor prezidentiale din Franta arata ca, intr-o mare masura, masa de votanti a ajuns sa fie divizata in patru: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon si Francois Fillon au obtinut in jur de 20% din voturi. Pare o situatie intersanta, dar care evidentiaza, daca nu erau deja clare, consecintele tot mai accentuate ale curentului marxist din Europa occidentala. Unul dintre acestea a dus la implozia violenta a sistemului binar centru-stanga / centru-dreapta, care structura viata politica franceza din vremuri imemoriale si la afirmarea unor personalitati destul de indoielinice precum comunistul Jean-Luc Melenchon.

Utlima propozitie de mai sus, referitoare la Jean-Luc Melenchon, acest Bernie Sanders al Frantei, pare sa fie doar una dintre "situatiile" pe care romanul politic "Supunere", scris Michel Houellebecq, le-ar fi anticipat intr-o imagine distopica a tarii din hexagon care se desfasoara in cadrul alegerilor din 2022. Vechile partide si in realitatea lui 2017 si in romanul lui Houellebecq au fost pulverizate, in special Partidul Socialist, al carui reprezentant Benoit Hamon a obtinut doar 6,2% si cel mai probabil pana in la urmatoarele alegeri va fi inlocuit total pe scena politica de catre extrema stanga.

Aceasta din urma si candidatul sau Jean-Luc Melenchon au beneficiat mai mult decat oricare dintre candidati de sustinerea tinerilor. Astfel, o pondere de 30% dintre participantii la vot cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani (tineretul universitar), precum si 24% dintre cei cu varsta de 25-34 de ani au ales extrema stanga, mai mult decat in cazul oricarui alt candidat.

Sursa foto: Guillaume Destombes / Shutterstock