Decizia ii vizeaza pe angajatii din Marea Britanie, dar si cativa dintre cei care lucreaza in cadrul centrului IT si suport din Bangalore, India.

„Acesta este un pas important in continuarea eficientizarii business-ului. Vrem sa simplificam modelul operational al companiei, sa reducem costurile, si, cel mai important, sa reusim sa investim acesti bani in servicii mai bune pentru clienti”, a declarat un purtator de cuvant al Tesco, citat de Guardian.co.uk.

Disponibilizarile vor viza posturi din departamente precum financiar, comercial, marketing si inchirieri. Aceasta masura este doar una dintr-o serie mai ampla de decizii luate odata cu venirea lui Lewis in toamna anului 2014 in fruntea Tesco, executivul „castigandu-si” din acest motiv porecla de „Dave cel aspru”.

In primul sau an la conducerea Tesco, Lewis a taiat aproape 5.000 de posturi de conducere din magazinele britanice, respectiv circa 4.000 de pozitii in afara Marii Britanii si in divizia de banking a grupului. La aceste cifre se adauga peste 2.500 de locuri de munca pierdute odata cu inchiderea, in 2015, a 48 de magazine Tesco ce inregistrau pierderi.

Tesco nu este singurul retailer care incearca sa reduca din costuri. Sainsbury’s, Morrisons si Waitrose au inchis la randul lor magazine in ultimii ani. Masura a fost luata pentru a face fata discounterilor precum Aldi sau Lidl, dar si cumparaturilor online de alimente.