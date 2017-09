Regimul nord-coreean a anuntat duminica dimineata oficial ca a testat cu succes o noua bomba cu hidrogen, proiectata tocmai pentru a fi atasata de noile rachete balistice intercontinentale testate in ultimele luni de catre Phenian, relateaza BBC.

In acest sens, televiziunea de stat a anuntat ca detonarea unei bombe cu hidrogen a fost ordonata de liderul Kim Jong-un si s-a dovedit un ”succes complet”, fiind vorba de un pas ”semnificativ” in completarea programului nuclear al Coreei de Nord, scrie News.ro.

Acest anunt vine la doar cateva ore dupa ce seismologii au detectat un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,3 in nord-estul peninsulei Coreene, unde exista un cunoscut poligon nuclear al regimului de la Phenian.

De asemenea, presa sud-coreeana a publicat mai multe poze in care Kim Jonh-un pare ca semneaza ordinele pentru detonarea bombei cu hidrogen la Punggye-ri.

Autoritatile sud-coreene sustin ca miscarea sesmica a avut loc in districtul Kilju, unde este situat poligonul de teste nucleare Punggye-ri.

”Puterea este de zece sau douazeci de ori mai mare decat in alte teste anterioare. Aceasta scala este la nivelul la care oricine poate spune ca e vorba de testarea unei bombe cu hidrogen”, a declarat Said Kune Y. Suh, un profesor de inginerie nucleara de la Universitatea Nationala din Seul.

Miscarea sesimica a fost detectata la cateva ore dupa ce liderul Kim Jong-un a fost prezentat de presa nord-coreeana cu un nou tip de bomba cu hidrogen. De asemenea, presa a relatat ca aceasta ar putea fi atasata unei rachete balistice. Insa, niciuna dintre aceste informatii nu a putut fi verificata din surse independente, potrivit jurnalistilor BBC.

”Bomba H, a carei putere exploziva este ajustabila de la zeci la sute de kilotone, este o focoasa termonucleara multifunctionala cu o mare putere distructiva”, se arata intr-un material transmis de agentia nord-coreeana KCNA.

De asemenea, expertii japonezi de la Agentia Nationala de Meteorologie au precizat ca undele seismice detectate dupa posibila explozie au fost de zece ori mai puternice decat in cazul unor teste nucleare anterioare ale regimului de la Phenian.

Acest lucru inseamna ca regimul nord-coreean ar fi putut sa-si detoneze cel mai puternic exploziv nuclear realizat pana in acest moment. Insa, o asemenea actiune ar reprezenta o provocare directa la adresa presedintelui Donald Trump, care a discutat cu doar cateva ore inainte cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, despre escaladarea crizei nucleare din peninsula Coreeana.

Mai multi martori din localitatea chineza Yanji, care este situata in apropierea granitei nord-coreene, au precizat ca au simtit undele seismice, ce au durat in jur de zece secunde si au fost urmate de o replica. Autoritatile chineze au detectat opt minute mai tarziu o replica de 4,6 in apropierea acelorasi coordonate din districtul Kilju.

