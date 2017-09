Jurnalistii BBC au descoperit o serie de indicii, care demonstreaza ca agentii Statului Islamic (ISIS) au incercat sa recruteze din 2016 teroristi pentru a pune la cale atentatele din Londra. In acest sens, mai multi reporteri sub acoperire au pretins ca sunt adolescenti britanici si au luat legatura cu agenti ai ISIS, care le-au sugerat sa lanseze atacuri teroriste asupra palatului Westminster sau pe London Bridge.

Un expert antiterorism sustine ca mesajele primite de reporteri sunt extrem de relevante, iar BBC a transmis informatiile catre serviciile de securitate din Marea Britanie, conform News.ro.

”Este pentru prima data cand abordarea online directa a fost legata clar de Londra”, a explicat Raffaello Pantucci de la think tank-ul londonez RUSI.

Reporterii britanici au tinut legatura timp de mai bine de doi ani cu persoane considerate de serviciile de securitate drept recrutori de rang inalt ai Statului Islamic.

Ei au reusit sa mentina legatura, tocmai pentru ca s-au prezentat drept persoane devotate jihadului. In iulie 2016, reporterii au descoperit ca gruparea terorista cauta sa intre in legatura pe retelele sociale cu musulmani britanici, care sa execute atentate in anumite zone din Londra.

Reporterii au inceput sa discute cu unul dintre recrutori, care i-a invitat pe un site privat de pe un site de mesagerie securizat. Pretinzand ca este un adolescent de 17 ani care locuieste alaturi de parinti, un reporter a fost intrebat de jihadist daca stie de Westminster. Apoi, acesta i-a explicat ca zona este o tinta buna, tocmai pentru ca este mereu aglomerata.

”Daca reusesti... atunci va fi ceva imens si daunator pentru ei (Marea Britanie - n.r.)”, a spus jihadistul Statului Islamic.

In decembrie 2016, un al doilea agent ISIS a explicat cum ar putea sa fie dus la capat un atac in Londra.

”Trebuie sa-i sperii pe kuffari (necredinciosi - n.r.). Omoara multi. Cea mai buna metoda este sa omori oameni normali”.

Apoi, acesta l-a indreptat pe reporter spre un manual terorist de pe dark web, care atragea atentia asupra strategiei utilizarii de autovehicule drept arme letale si explica cum trebuie sa tintesti parti vulnerabile ale corpului cu un cutit. Agentii serviciilor de securitate cred ca atacatorii de la Westminster si de pe London Bridge au schimbat mesaje criptate cu jihadistii ISIS.

In martie, Khalid Masood a intrat cu o masina in pietonii de pe Westminster Bridge, ucigand patru persoane si ranind peste 50, inainte de a intra in curtea palatului Westminster si de a-l injunghia mortal pe politistul Keith Palmer.

Trei luni mai tarziu, opt persoane si-au pierdut viata si alte 48 au fost ranite, dupa ce trei barbati au condus direct in pietonii de pe London Bridge, inainte de a injunghia oamenii din Borough Market.

Un atac asupra acestei zone a fost pentru prima data mentionat in mesajele primite de reporterii BBC.

”Acum, importanta este alegerea tintei. Ce spui de London Bridge? Un camion, un topor, orice ar putea sa functioneze...”

Cateva luni mai tarziu, acest recrutor l-a indreptat pe reporter spre instructiuni online pentru construirea unei bombe. Un alt videoclip prezenta realizarea unei veste sinucigase false, sustinand ca ”politistii nu vor prinde si nu vor ucide” un atacator, daca acesta sta in apropierea civililor cu o asemenea vesta. Aceasta strategie a fost adoptata si de teroristii de pe London Bridge, care au fost oricum impuscati mortal de politisti in timpul interventiei din Borough Market.

