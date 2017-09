Intr-o aparitie televizata, liderul nord-coreean a avertizat ca Trump va plati scump pentru remarcile din discursul rostit la Adunarea Generala ONU, scrie news.ro.

El a sustinut ca, in loc sa-l sperie sau sa-l opreasca, afirmatiile lui Trump l-au convins ca drumul pe care l-a ales este corect si ca este cel pe care trebuie sa-l urmeze pana la capat.

"Acum, ca Trump a negat existenta si ne-a insultat pe mine si tara mea in fata intregii lumi si a facut cea mai agresiva declaratie de razboi din istorie", Coreea de Nord va lua in calcul "contraactiuni extreme" pentru a-l face "sa plateasca scump" pentru discurs, a adaugat Kim-Jong-un.

El a incheiat spunand ca in mod cert il va imblanzi pe americanul "nebun si senil".

Presedintele american Donald Trump a atacat dur marti, la ONU, Coreea de Nord, ”un regim vicios”, amenintand ca va ”distruge in intregime” aceasta tara in cazul unui atac al Phenianului, relateaza AFP si The Associated Press.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a inhamat intr-”o misiune sinucigasa”, a lansat presedintele american in primul sau discurs in fata membrilor Adunarii Generale a ONU.

Trump l-a catalogat din nou pe Kim drept ”omul-racheta” (”Rocket-Man”). In acest prim discurs la ONU, Trump a catalogat Guvernul Coreei de Nord drept un ”regim depravat”.

El a indemnat comunitatea internationala sa coopereze la izolarea Coreei de Nord, pana cand aceasta isi inceteaza, afirma el, comportamentul ostil.

Ministrul de Externe nord-coreean Ri Yong-ho's a comparat cu un "latrat de caine" amenintarile lansate de presedintele SUA Donald Trump.

Ri Yong-ho, a carui declaratie este prima reactie oficiala a Coreei de Nord, a declarat reporterilor, langa sediul ONU din New York: "Exista un proverb care spune" Cainii latra, caravana trece".

Daca a crezut ca ne va surprinde cu sunetul unui latrat de caine, atunci in mod clar viseaza", a continuat el.

Comentand afirmatia lui Donald Trump care, referindu-se la liderul nord-coreean Kim Jong-un, a spus ca "omul-racheta este intr-o misiune sinucigasa pentru sine si pentru regimul sau", Ri Yong-ho a spus: "Imi pare rau pentru consilierii sai".

Sursa foto: aisvector / Shutterstock