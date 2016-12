Decizia a fost luata cu 13 voturi in favoarea respingerii, 9 impotriva si o abtinere. Comisia a adoptat raportul de respingere a cererii de reexaminare cu amendamentul intrarii in vigoare a legii la data de 1 a primei luni de la publicarea in Monitorul Oficial, amendamentul fiind formulat de presedintele Comisiei de buget, deputatul PSD Viorel Stefan. In cadrul dezbaterilor, deputatul USR Cosette Chichirau a solicitat lamuriri privind urgenta convocarii Comisiei de buget, conform News.ro.

"Dupa cutremurul de azi-noapte a cazut sistemul informatic si noi comunicam prin metode conventionale (...). Cererea de reexaminare vizeaza o lege care va trebui sa intre in vigoare de la 1 Ianuarie. Taxa radio-tv, eliminarea acesteia trebuie sa se reflecte in bugetarea acestor doua servicii publice. De aici vine urgenta. Biroul Permanent s-a intrunit in aceasta dimineata si ne-a facut aceasta sesizare in raport de urgenta, noi nu avem decat sa dam curs acestei sesizari", a afirmat Viorel Stefan. Presedintele Comisiei de buget-finante a mai spus ca CCR s-a pronuntat ca legea nu contine nimic neconstitutional, el subliniind ca ”cererea presedintelui tine de oportunitate, nu de constitutionalitate”.

Deputatul UDMR Erdei Istvan a solicitat scoaterea articolului privind eliminarea taxei radio-tv, propunerea acestuia fiind respinsa cu 10 voturi "pentru" si 13 "impotriva". Plenul Senatului a respins marti, cu 82 de voturi, cererea de reexaminare a legii privind eliminarea a 102 taxe, impotriva solicitarii presedintelui Klaus Iohannis votand senatorii PSD, ALDE, UDMR, iar in favoarea acesteia – reprezentantii PNL, USR si PMP - 36 de voturi.

