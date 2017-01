Noul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si-a ales conducerea, judecatoarea Mariana Ghena fiind votata pentru functia de presedinte si procurorul Mihai Cristian Ban pentru functia de vicepresedinte, conform News.ro.

Mariana Ghena si Mihai Cristian Ban au fost alesi cu unanimitate de voturi si vor conduce Consiliul Superior al Magistraturii timp de un an.

Mariana Ghena este membru al noului Consiliului Superior al Magistraturii din partea instantei supreme si Cristian Mihai Ban este procuror la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti, detasat la CSM din ianuarie 2017.

Noul presedinte al CSM a spus, cand si-a prezentat proiectul de management, ca nu se pune problema adoptarii unei legi privind raspunderea materiala a magistratilor pana cand nu se vor atinge si conditiile de lucru ale judecatorilor si procurorilor din alte state europene.

"In ceea ce priveste mult discutata raspundere materiala a magistratilor, iminenta initiativa legislativa, este o problema sensibila, chiar si pentru dumneavoastra, domnule ministru (Florin Iordache, ministrul Justitiei, n.r.), in activitatea pe care o veti desfasura. Nu o dorim, nu o vedem in alta modalitate decat cea reglementata in prezent”, a spus Mariana Ghena.

Ea a precizat ca o asemenea initiativa legislativa ar fi utila doar dupa indeplinirea unor conditii.

"O astfel de initiativa nu poate fi declansata decat dupa o responsabila apreciere a cadrului legislativ care sa reclame aceasta modalitate de raspundere, dupa implementarea unui sistem de legi bune pentru o justitie buna, dupa o consultare reala a magistratilor si dupa identificarea altor modalitati de eficientizare a activitatii magistratilor. Nu cred si nu credem ca se pune problema, la acest moment, a unei inititive legislative sub acest aspect”, a mai aratat Mariana Ghena.

Candidatul pentru sefia CSM a precizat ca o asemenea lege ar fi utila doar dupa ce conditiile de munca ale magistratilor se vor ridica la standardele altor state civilizate.

"Pana cand magistratul - judecatorul, procurorul - nu va beneficia de toate conditiile materiale, de resurse umane, de volumul optim de activitate - bunaoara in statele europene sunt judecatori care au doua, trei cauze pe luna. Suntem departe de aceasta realitate, dar poate in conditiile in care vom avea creat tot cadrul care sa ne confere siguranta, care sa ne ofere conditiile de munca astfel incat magistratul poate sa nu greseasca, atunci poaate s-ar pune problema unei astfel de initiative. Pana atunci, nu sustinem un asemenea punct de vedere”, a afirmat Mariana Ghena, in plenul noului CSM.

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, inaintea sedintei de constituire a noului CSM, ca este necesara o lege a raspunderii magistratilor, iar aceasta ar putea intra in dezbatere la Parlament cel tarziu in februarie, dupa ce va avea discutii cu reprezentantii sistemului judiciar.

Noul Consiliu Superior al Magistraturii, validat de Senat in urma alegerilor din iunie-decembrie 2016, s-a intrunit vineri in prima sedinta.

Noii membri ai CSM sunt: Simona Camelia Marcu - Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), Mariana Ghena - ICCJ, Lia Savonea - Curtea de Apel Bucuresti, Nicoleta Margareta Tint - Curtea de Apel Brasov, Andrea Annamaria Chis - Curtea de Apel Cluj, Gabriela Baltag - Tribunalul Neamt, Evelina Mirela Oprina - Tribunalul Ilfov, Mihai Andrei Balan - Judecatoria Timisoara, Mihai Bogdan Mateescu - Judecatoria Ramnicu Valcea, Codrut Olaru - Parchetul de pe langa ICCJ, Cristian Mihai Ban - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, Florin Deac - Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures, Nicolae Andrei Solomon - Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Tatiana Toader - Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2.

CSM este format din 19 membri, dintre care 14 sunt alesi in adunarile generale ale magistratilor si sunt validati de Senat. Din Consiliu mai fac parte doi reprezentanti ai societatii civile, care participa numai la lucrarile in plen si trei membri de drept ai Consiliului, respectiv ministrul Justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general. Mandatul membrilor CSM are o durata de sase ani si nu poate fi reinnoit.

