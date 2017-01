Premierul Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, ca nu exclude posibilitatea ca gratierea si modificarea Codului Penal sa fie facute prin proiecte de lege, precizand ca ordonanta de urgenta este ”viziunea” ministrul Justitiei, iar dupa o consultare publica va fi luata o decizie in acest sens.

”Ministrul Justitiei a venit cu viziunea sa legata de aceste doua probleme. Din cate stiu eu, se pot face aceste lucruri in doua moduri: ori ordonanta de urgenta, ori prin Parlament. Nu a inventat Guvernul Grindeanu ordonantele de urgenta legate de Codul Penal. Inclusiv Guvernul tehnocrat a dat OUG pe modificarea Codului Penal in ultimul an”, a declarat premierul Sorin Grindeau, intrebat de ce nu a promovat gratierea si modificarea Codului Penal prin proiecte de lege, conform News.ro.

Premierul a punctat ca ordonanta de urgenta este propunerea ministrului Justitiei, dar o decizie va fi luata dupa consultarile publice. ”Exista aceste doua posibilitati date de lege. Ministrul Justitiei, de la inceput, si-a spus viziunea in ceea ce inseamna justitie. E un prim pas, e o propunere, in acest moment mergem spre ceea ce am discutat pana acum spre consultarea celorlate institutii si nu numai, urmand ca dupa aceea sa vedem ce decizie luam”, a aratat Grindeanu.

Sursa foto: Facebook personal