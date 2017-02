Reclamatiile facute in perioada 18 - 20 ianuarie au vizat ”burtierele tendentioase”, ”dezinformarea publicului” si ”manipularea”.

In emisiunile difuzate de Romania TV pe 18 ianuarie, intre orele 09.00 - 18.00, au fost afisate texte precum ”Iohannis cere de la guvern lege pentru amnistie si gratiere”, ”Bica o acuza pe Kovesi ca minte sau e informata gresit”, ”Cum se razbuna Iohannis in ziua in care «guvernul meu» e audiat” si ”Ce pune la cale Iohannis/dupa lovitura de forta de la guvern/Dezvaluiri in exclusivitate/Dovada ipocriziei lui Iohannis/Ce face cu ministrii PSD-ALDE”, conform News.ro.

Valentin Jucan a propus, in baza articolelor 3(2) din Lege, 40 (1, 2), 64 (1b) si 65 (c) din Cod, o amenda de 50.000 de lei.

”Burtierele apareau concomitent cu declaratiile presedintelui si ale prim-ministrului si spuneau inversul”, a explicat Jucan. Postul de televiziune a facut declaratii in nume propriu, a adaugat el.

”Burtierele acestui post sunt... exagerate. Nu e cuvantul potrivit. Si nu ma refer strict la situatia din 18 ianuarie. As pune mai mult accent pe burtierele acestui post. Preiau toate articolele invocate de colegul meu si as creste la 100.000 de lei amenda”, a continuat Gabriel Tufeanu.

Florin Gabrea a adaugat ca problema burtierelor de la Romania TV este ”exasperanta”. ”Numai pentru burtiere, o amenda atat de mare, nu cred ca... ele se repeta la nesfarsit. Eu am mai spus - Legea si Codul nu acopera cate nebunii se intampla pe televizoarele romanesti”,a subliniat Gabrea.

O a treia propunere de sanctionare a Romania TV a venit din partea lui Radu Herjeu: o amenda de 30.000 de lei.

Propunerea de amendare cu 50.000 de lei a fost votata de Gabrea, Jucan si Rusu. Propunerea lui Tufeanu a fost votata doar de initiatorul ei, in timp ce aceea facuta de Radu Herjeu a fost acceptata de Rasvan Popescu, Vasile Buda, Laura Georgescu si Radu Herjeu.

In turul al doilea au intrat propunerile lui Jucan si Herjeu, care au intrunit cate patru voturi.

Propunerea intermediara - amenda 40.000 de lei - a fost votata de Florin Gabrea, Valentin Jucan, Gabriel Tufeanu, Vasile Buda, Radu Herjeu, Laura Georgescu, Dorina Rusu si Rasvan Popescu.

Sursa foto: Alexander Kirch / Shutterstock.