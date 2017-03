Avocatul Poporului anunta, marti, ca s-a sesizat din oficiu si ca va face o ancheta in cazul unui detinut de la Penitenciarul Rahova care s-ar fi sinucis la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce institutia a refuzat sa-i acorde o permisie de 24 de ore pentru a participa la inmormantarile sotiei, copilului si fratelui sau. Reprezentantii ANP spun ca detinutul nu a putut primi permisie, pentru ca nu a prezentat dovada decesului fratelui sau, adaugand ca sotia si copilul acestuia au murit in 2014, inainte ca barbatul sa fie inchis.

"Potrivit relatarilor din presa, un detinut aflat intr-un penitenciar din Romania si-a pus capat zilelor, la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce i-a fost refuzata o permisie de 24 de ore pentru a merge sa isi inmormanteze sotia si copilul, morti intr-un groaznic accident rutier", arata Avocatul Poporului, precizand ca s-a sesizat din oficiu si va face o ancheta in acest caz, informeaza News.ro.

Reprezentantii Administratiei Nationale a Penitenciarelor spun insa ca nu este confirmata o legatura intre neacordarea permisiei si "presupusa" sinucidere, fapt pentru care va fi facuta o ancheta pentru a se stabili circumstantele decesului.

Potrivit ANP, in luna martie a acestui an, detinutul a depus la Penitenciarul Rahova o cerere de acordare a unei permisii din motive umanitare, pentru a participa la inmormantarea unui membru de familie, insa aceasta i-a fost respinsa pentru ca detinutul nu a prezentat dovada decesului.

Reprezentantii institutiei mai spun ca detinutul nu a depus nicio cerere pentru a participa la inmormantarea sotiei si copilului sau, deoarece evenimentul s-a produs in 2014, inainte ca barbatul sa fie inchis.

ANP sustine ca nu poate fi vorba despre un refuz al dreptului la eliberare conditionata, intrucat detinutul nu indeplinea conditiile de liberare conditionata si nu a facut o cerere in acest sens.

"Liberarea conditionata nu este un drept, in conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aceasta este o institutie de sine statatoare, iar persoanele private de libertate dobandesc vocatia de a fi analizate in comisia de liberare conditionata doar dupa executarea fractiei minime obligatorii, conform art. 100 din Legea 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, detinutul nu indeplinea conditiile legale pentru analiza in comisia de propuneri pentru liberare conditionata, termenul de analizare fiind 02.02.2018”, spune ANP.

Omul de afaceri Gigi Becali a anuntat, marti, ca depune plangere la parchet impotriva ANP, in acest caz.

"Acum se sinucide un om in temnita pentru ca nu i se acorda invoire sa-si vada familia si ca sa vada pe cineva drag la inmormantare pe ultimul drum, dupa ce n-a vazut copil, nu mai a vazut mama, nu a mai vazut nevasta la inmormantare si care deja acest om avea sase ani executati. (...) Cel mai mare rau l-a facut Pruna, ca l-a adus pe Vulpe asta, cel mai periculos militian din puscarii. De-acum incolo incepe un razboi intre mine si ANP. Eu o sa merg pana la final. Eu le transmit: daca nu sunteti capabili sa tineti oamenii in puscarii si sa-i respectati, nu-i mai bagati la puscarie. N-au nevoie de conditii in puscarie, au nevoie sa fie lasati sa-si vada mama, nevasta si copilul. Ei, sefii, nu vor asta, vor chin, vor distrugere, vor sinucidere”, a declarat Gigi Becali.

