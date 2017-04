"In urma activitatilor investigative complexe si a informatiilor furnizate de Directia Operatiuni Speciale si Directia de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane, in cursul acestei nopti, in Belgrad, a fost localizat si retinut, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian", anunta IGPR, care precizeaza ca "in momentul depistarii, cel in cauza a prezentat pentru legitimare documente false, care prezinta insemnele unui stat din UE".

Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca a fost urmarit fratele lui Ghita, care initial s-a aflat la Istanbul, dupa care a plecat catre Serbia. Conform surselor citate, cand Ghita a fost prins, erau impreuna. Omul de afaceri avea permis de conducere si buletin sloven si a fost dus la un birou de politie din Belgrad.

Ghita a disparut in 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalcat termenii controlului judiciar.

In 10 ianuarie, un complet de la instanta suprema a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind dat si in urmarire internationala, prin Interpol.