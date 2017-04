Augustin Lazar a declarat, sambata, intr-o conferinta in fata a peste 300 de judecatori, procurori, avocati si consilieri juridici din toata tara, ca ”sistemul juridic romanesc e apreciat ca un model la nivel european” precizand ca aceasta apreciere a fost facuta chiar de catre prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in cadrul vizitei in Romania, scrie News.ro.

”Noile institutii aduse de noile coduri reprezinta un grad de modernitate asa cum ne indica tematica seminarului nostru. Ne arata ca noi ne aflam la un standard european, ca un stat european in clubul select al Uniunii Europene. Si va spun ca nu fac afirmatii gratuite. Am observat chiar zilele trecute prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care a fost in Romania, a dat un interviu in care a aratat ca sistemul juridic romanesc e apreciat ca un model la nivel european. O luam ca atare aceasta afirmatie, iar romanii pot fi mandri ca au un sistem juridic la nivel de standard inalt, european, dar noi stim cate probleme sunt de finisat, slefuit, armonizat in sistemul nostru juridic, cate texte trebuie aduse si corectate conform exigentelor deciziilor Curtii Constitutionale, cate probleme sunt de lamurit. Cu toate aceste probleme, sa retinem ca avem un sistem juridic modern, de stat european, ceea ce reprezinta o incurajare pentru activitatea noastra viitoarea”, le-a spus Augustin Lazar colegilor sai care activeaza in sistemul juridic.

Lazar a vorbit despre noile coduri juridice afirmand ca sunt multi magistrati si avocati care le critica, desi ar trebui sa observe ”partile pozitive, partile care evidentiaza modernitatea acestor coduri”.

”Multi colegi avocati, magistrati, indiferent in ce pozitie procesuala isi desfasoara activitatea, critica noile coduri fiindca este mult mai usor sa critici decat sa observi partile pozitive, partile care evidentiaza modernitatea acestor coduri si, sigur, cand lucrezi ti-ai dori sa ai niste legi facute in asa fel incat sa nu-ti ridice nicio problema, nici macar de constitutionalitate, cum se mai intampla. Ne-am dori sa avem niste coduri ideale, dar noi ce observam in Europa? Nu exista foarte multe state care sa fi avut curajul sa introduca in sistemul lor juridic patru coduri dintr-o data si sa se descurce cu ele si la niste standarde europene: sa avem judecatorul de drepturi si libertati in materie procesual penala, sa avem judecatorul de camera preliminara, sa renuntam la niste institutii cum au fost cea, despre care foarte bine ne aducem aminte si ne vine sa zambim, despre actele premergatoare. Nici macar nu ne-am imagina acum cum sa se faca acte in afara cadrului procesual penal si cum s-ar respecta drepturile fundamentale, dreptul la aparare si altele, in afara cadrului procesual penal”, a spus procurorul general.

El a adaugat ca anumite institutii care nu mai sunt de actualitate au fost eliminate din noile coduri, dar au fost si alte modificari care erau foarte necesare precum prezentarea obligatorie a materialului de urmarire penala.

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a participat, sambata, la Alba Iulia la conferinta cu tema ”Noile coduri - intre traditie si modernism, pe taramul principiilor fundamentale - controverse in aplicatiile practice”, intalnire la care au participat peste 300 de judecatori, procurori, avocati si consilieri juridici din toata tara.

Evenimentul a fost organizat de barourile de avocati din Alba si Hunedoara, in colaborare cu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si Curtea de Apel Alba Iulia, iar printer invitati s-a numarat si procurorul general al Procuraturii din Brescia, dr. Pier Luigi Dell’Osso.

