Sebastian Ghita, aflat in arest in Belgia, a fost audiat vineri. Acesta i-a spus judecatorului ca se opune extradarii, invocand persecutii politice.

Avocatul lui Sebastian Ghita a solicitat ca masura detentiei sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu, urmand ca instanta sa decida in legatura cu acest subiect, potrivit News.ro.

Audierea lui Ghita, adus de la inchisoarea districtuala din Belgrad, a fost facuta de un judecator de camera preliminara, in baza Legii cu privire la asistenta juridica internationala in materie penala.

Fostul deputat Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.

In 27 aprilie, ministrul Justitiei Tudorel Toader anunta ca autoritatile romane au transmis la Belgrad toate documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghita.

Curtea Suprema din Belgrad a prelungit, la solicitarea Romaniei, termenul de 18 de zile pentru transmiterea cererii de extradare in cazul lui Sebastian Ghita. Purtatoarea de cuvant a Curtii, Bojana Stankovic, a declarat pentru Tanjug ca, in cadrul procedurilor preliminare, termenul de detentie poate fi prelungit pana la 40 de zile. In cazul lui Ghita, imediat dupa retinere, au fost formulate doua decizii ale instantelor: una privind retinerea sa pentru o perioada de doua luni si o alta privind retinerea sa pentru 18 zile.

Miercuri, Sebastian Ghita a intrat in direct cu autoritatile judiciare din Romania, intr-o videoconferinta, in cadrul unei sedinte secrete care a avut loc la Inalta Curte de Casatie si Justitie. El ar fi trebuit sa raspunda intrebarilor in cadrul sedintei de judecata in dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, in care este urmarit penal si fostul premier Victor Ponta. Sebastian Ghita nu a dat insa nicio declaratie, invocand ca nu este asistat in Serbia de catre avocatul ales de el. In aceste conditii, o noua videoconferinta va avea loc luni, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

Pe numele lui Sebastian Ghita exista doua mandate de arestare in lipsa, el avand cinci dosare penale in Romania.

