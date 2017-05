”Conform Legii 215/2001, a administratiei publice locale, primarul are printre altele si atributii in privinta intocmirii ordinii de zi a sedintelor CGMB. Consilierii USR au solicitat in mod repetat introducerea acestor proiecte pe ordinea de zi a sedintelor, i-au cerut primarului Firea si in scris sa motiveze acest refuz, insa fara rezultat. Mai mult decat atat, chiar si departamentele primariei, aflate in subordinea Gabrielei Firea, au intarziat mai mult decat cele 30 de zile prevazute de lege sa emita avizele necesare proiectelor propuse de USR. Aceste proiecte urmaresc eficientizarea activitatii spitalelor bucurestene, o imbunatatire a serviciului public de deszapezire, o rezolvare a situatiei cainilor fara pedigree din oras sau infiintarea unei comisii de imagine urbana in primarie. Unul singur dintre ele a fost introdus pe ordinea de zi dupa mai bine de trei luni de la depunere si a fost respins de votul majoritatii PSD si ALDE. Considerand ca nu exista niciun motiv legal care sa justifice neluarea in seama a proiectelor, care ar aduce reale beneficii orasului si cetatenilor, Uniunea Salvati Romania a facut astazi plangere penala la adresa primarului general”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de USR.

USR a depus opt proiecte in CGMB de la inceputul mandatului, in iulie 2016, pana in prezent. Acestea vizeaza, printre altele, masuri pentru imbunatatirea signalisticii si serviciilor de receptie din spitale, imbunatatirea activitatii spitalelor, aprobarea unui program anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigree sau interzicerea spectacolelor care folosesc dresuri de animale

”In timp ce aceste proiecte zac pe undeva prin sertarele primariei, ignorate, primarul general Gabriela Firea face experimente nereusite pe nervii si banii cetatenilor, luand masuri heirupiste in diverse domenii, pentru ca apoi sa renunte la ele in fata valului de nemultumire populara. Concomitent, cheltuieste sute de mii de euro pentru spectacole si pavoazari de ocazie ale orasului, cu elemente de o estetica indoielnica. Indiferent din ce partid ar face parte, primarul trebuie sa respecte legile si sa lucreze in interesul orasului, colaborand si adoptand proiecte benefice indiferent de ce partid ar fi propuse”, potrivit comunicatului USR.

Sursa foto: Agerpres