Puiu Popoviciu , condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa", a fost dat in urmarire nationala. Acesta nu a fost gasit la adresa din Bucuresti, acolo unde a fost cautat de politisti.

Politia Romana a publicat, miercuri seara, la rubrica "Persoane urmarite", fotografia si datele omului de afaceri Puiu Popoviciu. Politia Romana precizeaza ca Puiu Popoviciu se sustrage de la executarea pedepsei de 7 ani de inchisoare, la care a fost condamnat pentru complicitate la abuz in serviciu in forma calificata, potrivit News.ro.

Politia Capitalei a primit, miercuri seara, mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru omul de afaceri Puiu Popoviciu, iar la adresa acestuia din Bucuresti s-a prezentat o echipa de la Biroul Urmariri al Politiei, pentru a-l ridica si a-l duce la penitenciar. Intrucat nu a fost gasit la locuinta din centrul Capitalei, omul de afaceri a fost dat in urmarire nationala, iar, joi, Politia ar urma sa ceara instantei emiterea unui mandat european de arestare pe numele acestuia, intrucat exista informatii certe ca omul de afaceri a parasit tara, au spus surse din randul anchetatorilor. Potrivit acestora, ultimul domiciliu declarat de Puiu Popoviciu figureaza la Monaco.

Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, miercuri, de magistratii instantei supreme, la sapte ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa", in care este judecat alaturi de alte noua persoane. In prima instanta, Popoviciu fusese condamnat la noua ani de inchisoare cu executare.

