Tribunalul Bucuresti a respins, astfel, contestatia facuta de procurorii Parchetului Judecatoriei Sector 1 la decizia Judecatoriei Sectorului 1, de cercetare sub control judiciar a fostului parlamentar, potrivit News.ro. Potrivit deciziei Tribunalului, Cristian Boureanu va fi pus in libertate vineri si va fi judecat sub control judiciar, avand mai multe restrictii.

Fostul deputat Cristian Boureanu a fost dus in Arestul Central al Politiei Capitalei in 10 iunie, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pe 30 de zile, pentru ultraj. Cristian Boureanu este incarcerat acum la Penitenciarul Rahova.

Cristian Boureanu a recunscut ca era baut si a recunoscut ca i-a injurat pe politisti. ”Nu neg ce s-a intamplat, am incercat doar sa contest cateva acuzatii. De exemplu, cea legata de epoleti. Eram in stare de ebrietate, l-am injurat o data si imi pare rau. Am lucrat in Africa si am indurat multe, sunt rezident american. Nici in situatii mai grave n-am avut contact cu politia. Nu a fost un control de rutina, control de rutina a fost initial, filtrul de rutina ne-a gasit in regula. Politistii au fost foarte civilizati. Patru minute mai tarziu am fost urmariti si blocati de o alta masina de politie, politistii nici nu s-au mai dus la sofer, au venit la mine. M-au amenintat ca ma umilesc la Antena 3. Daca as fi acceptat umilintele, ma alegeam doar cu o contraventie. Am 45 de zile in arest, n-am cum sa influentez judecata, voi avea grija sa respect conditiile impuse. Pe perioada procesului o sa ma ocup de familie. Nu am contestat masura arestului preventiv in primele 30 de zile. Cu probele de la dosar, eu daca eram judecator ma arestam preventiv”, a declarat Boureanu.

Sursa foto: Agerpres / Vlad Stavrica