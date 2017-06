Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 au deschis, miercuri, dosar penal in rem pentru purtare abuziva, in urma scandalului in care a fost implicat, alaturi de politisti, fostul deputat Cristian Boureanu, potrivit News.ro .

Brigada de Politie Rutiera a facut publice, duminica, imagini de la incidentul in care a fost implicat fostul parlamentar Cristian Boureanu. In afara scenelor deja cunoscute, in care Boureanu ii ameninta pe politisti si il loveste pe unul dintre ei, este prezentat intreg dialogul cu acestia. In inregistrare, politistul caruia i-a prins mana la portiera masinii il ameninta ca il "scoate" la stiri si ca ii va face dosar penal pentru ultraj si vatamare corporala, spunandu-i si ca este beat. Filmul se incheie cu episodul in care politistul este lovit pentru a doua oara si riposteaza dandu-i un pumn in fata lui Cristian Boureanu.

Boureanu, arestat preventiv pentru ultraj

Cristian Boureanu a fost arestat preventiv sambata, pentru 30 de zile, fiindu-i intocmit dosar penal pentru ultraj.

In noaptea incidentului, Cristian Boureanu a fost dus la Politie, ulterior fiind solicitata o ambulanta, care l-a transportat la Spitalul Floreasca, de unde a fost externat vineri dupa-amiaza, cu diagnostic de traumatism cranio-cerebral si fractura de sinus maxilar, conform unor surse medicale. Diagnosticul a fost mentionat ulterior si de avocata acestuia, care a reclamat ca fosul deputat a fost agresat de politisti.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in legatura cu acest incident ca politistul a reactionat dupa ce a fost lovit de catre fostul parlamentar, iar masura retinerii acestuia nu a fost intamplatoare.

Am observat ca cel care a initiat agresiunea a fost domnul Boureanu, nu politistul. Politistul a reactionat dupa ce a fost lovit. Daca a procedat corect sau nu, sunt sigura ca vor stabili anchetatorii. Pe de alta parte, sunt sigura ca procurorul o sa ia decizii intelepte, iar masura retinerii nu a fost, din punctul meu de vedere, deloc o masura intamplatoare. Politistul este in strada sa aplice legea, nu sa fie lovit, agresat Ministrul de Interne, Carmen Dan

Intrebata daca, in opinia sa, se impune o masura disciplinara impotriva politistului care l-a amenintat pe Boureanu cu dosar penal, Carmen Dan a raspuns: ”Politistul a incercat sa aiba un dialog cu domnul Boureanu. Asa cum s-a constatat, nu a fost posibil si domnul Boureanu a ales sa loveasca politistul. Politistul a reactionat dupa ce a fost lovit. Este important sa retinem lucrul acesta. Sunt sigura ca se va urmari cu atentie daca s-a respectat regulamentul, procedura”.

