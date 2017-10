Este o miscare fara precedent in Romania – aproape 3.000 de judecatori si procurori s-au unit, semnand un memoriu indreptat impotriva lui Tudorel Toader, Ministrul Justitiei (PSD), care a propus eliminarea separatiei puterilor in stat si putere sporita in mod vadit Ministerului Justitiei, acest lucru contravenind in mod clar unui stat democratic, dar si regulilor Uniunii Europene.

In Romania, erau in 2015 un numar de circa 7.500 de judecatori si procurori. In curand, daca rata de crestere a semnaturilor se va pastra constanta, mai bine de jumatate din TOTI procurorii si judecatorii din Romania vor fi semnat memoriul. Mai mult, semnaturile sunt publice, fiecare magistrat semnand cu nume si prenume, vizibil, unindu-se, poate pentru prima oara in istorie (exceptand mariri de salarii – n.r.), impotriva unui inamic comun – subrezirea justitiei....