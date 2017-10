Ministerul Justitiei a fost dat in judecata de catre Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor. Reprezentantii organizatiei vor sa il oblige pe Tudorel Toader sa puna in dezbatere publica proiectul privind modificarea legilor justitiei.

"Demersul nostru juridic a fost determinat de conduita flagrant abuziva a Ministrului Justitiei care a refuzat in maniera cea mai arbitrara sa supuna consultarii/dezbaterii publice un proiect normativ continand numeroase propuneri de o noutate absoluta si cu un impact major asupra functionarii justitiei, sub pretextul implicit si aberant ca acest proiect ar fi fost supus unei ample consultari publice in octombrie 2016, pe vremea ministrului Raluca Pruna, cand respectivul proiect continea cu totul alte propuneri avansate de Ministerul Justitiei", se arata in comuncatul emis de Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor.

Organizatia a transmis Parlamentului sa nu ia in discutie proiectul legilor justitiei pana cand acesta nu va fi supus unei "dezbateri publice reale" sau pana cand Instanta de Contencios Administrativ nu se pronunta asupra legalitatii deciziei Ministerului Justitiei.

Toader, in fata lui Iordache cu proiectul de modificare a legilor Justitiei

Ministrul Tudorel Toader prezinta, astazi, la Comisia speciala parlamentara privind domeniul justitiei, condusa de Florin Iordache, proiectul de modificare a legilor Justitiei. Coalitia PSD-ALDE a decis ca proiectul de lege sa fie promovat ca initiativa parlamentara si nu ca proiect al Guvernului.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, saptamana trecuta, ca a finalizat proiectul de modificare a legilor Justitiei.

Sursa foto: Agerpres / Angelo Brezoianu