Elvetia este destinatia momentului pentru taberele dedicate copiilor si adolescentilor. Numarul familiilor care isi trimit copiii in tabere in afara tarii creste de la an la an, iar cererile pentru aceasta tara s-au triplat fata de 2015, in ciuda costurile care urca pana la 5.500 de franci elvetieni.

Informatiile reies din statisticile IntegralEdu, companie care ofera consultanta educationala si este conectata in prezent cu peste 300 de centre educationale, licee si universitati care organizeaza tabere educationale, la nivel international.

“In ceea ce priveste Elvetia, intervalul de varsta al tinerilor care aleg aceasta destinatie este de 11-16 ani. Cu toate acestea, in ofertele organizatorilor de tabere din Elvetia exista si oportunitati pentru copii mai mici, incepand chiar de la 3-5 ani. Un exemplu este reprezentat de taberele de aventuri si limbi straine Altitude, organizate in statiunea montana Verbier si care au organizate grupe de copii pe varste 3-5 ani, 6-14 ani si 15+”, a explicat Alexandra Piha, consultant IntegralEdu.

Costurile unei tabere de doua saptamani in Elvetia variaza intre 2.500 de franci elvetieni si 5.500 de franci elvetieni.

Familiile care aleg sa-si trimita copiii in taberele din Elvetia, au ca principale motivatii activitatile la care tinerii participa si pe care nu le pot experimenta in alte parti, calitatea programelor de pregatire academica si dezvoltarea cunostintelor de limba engleza, franceza sau germana.

"Activitatile educative variaza de la arhitectura si design, realizarea unui film, arta culinara, introducere in universul hotelier comunicare in domeniul hospitality, organizare de evenimente, la pictura si sporturi din cele mai felurite. In plus, parintii care fac o astfel de alegere gandesc lucrurile intr-o perspectiva mai indelungata, in ideea experimentarii scolilor sau universitatilor elvetiene si a maximizarii sanselor copiilor de a studia la un liceu sau la o universitate din afara, avand in vedere ca aceste tabere educationale sunt organizate de unele dintre cele mai prestigioase scoli, licee si universitati din Elvetia”, explica Alexandra Piha.

Saptamana Elvetiana va aduce pentru cei interesati de astfel de tabere o serie de surprize din muntii Alpi, dar si reduceri de 20% la toate programele contractate.

Cei care doresc sa beneficieze de ofertele Saptamanii Elvetiene sunt asteptati la sediul IntegralEdu, din Bulevardul Magheru 41 sau in oricare din birourile din Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Timisoara, in fiecare zi incepand cu ora 09.00, pana la 17:00, de luni 16 ianuarie, pana vineri 20 ianuarie.

Patru institutii educationale din Elvetia, care organizeaza tabere educationale, participa la un proiect exclusiv dedicat familiilor din Romania - Saptamana Elvetiana, care se desfasoara in perioada 16-20 ianuarie la IntegralEdu.

Sursa foto: wavebreakmedia, Shutterstock