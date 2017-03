David Sandu si-a construit o cariera de succes in arta bijuteriei, dupa ce a reusit sa realizeze de-a lungul timpului o serie de colectii apreciate de cei pasionati de arta si inedit. In 2010, artistul a infiintat Scoala de bijuterie contemporana Assamblage, ce se adreseaza oamenilor creativi, dornici sa invete diverse practici in acest domeniu. David Sandu a povestit pentru wall-street.ro despre scoala sa si despre profilul consumatorilor de bijuterie contemporana.

Cariera lui David Sandu a inceput prin anul 1988, dupa un an de la inceperea unor studii private in arta bijuteriilor. In 1996 a avut prima sa expozitie “World Trade Plaza Espace Vision” la Bucuresti, iar trei ani mai tarziu, o alta expozitie in Italia in cadrul evenimentului “Romanian Artists in Venice”. In prezent, artistul are minim doua expozitii pe an, la care poate adauga cateva piese ulterior.

In ultima perioada, designerul de bijuterie s-a focusat mai mult pe colectiile sale de butoni. Pentru aceste colectii el are 3 categorii de proiecte: piesele unice, piesele facute la comanda si cele cu serie limitata, brandul dedicat butonilor si o reformulare a ideii clasice de butoni, ducand-o intr-o zona cu semnificatie

Preturile acestor butoni incep de la 130 de euro si pot ajunge la peste 20.000 de euro, in functie de materialele folosite si timpul acordat lucrarii. Clientii acestor bijuterii sunt consumatori de cultura si brand. Impreuna cu David Sandu, ei fac schimb de idei si se gandesc la schita unei bijuterii care ar fi perfecta pentru ce isi doresc ei. Uneori, daca artistului nu-i plac rezultatele, amana comanda doar pentru a livra produsul dorit de clienti.

“Clientii sunt oameni informati, care calatoresc si au umor. Ei sunt consumatori de brand si in acelasi timp si de cultura, nicidecum separat. Cel mai adesea comenzile au un raport permanent cu clientii”, a precizat David Sandu.

In topul celor mai folosite materiale in atelierul lui David Sandu pe primul loc se afla aurul alb, urmat de argint si apoi aurul galben. Recent, a inceput sa se lucreze din ce in ce mai mult cu platina, in special pentru verighete, fiind printre putinele ateliere din Romania care foloseste acest tip de material sub forma de manufactura. Cele mai cautate bijuterii sunt inelele, colierele si butonii.

Cea mai scumpa bijuterie realizata de David Sandu a fost in valoare de 32.000 de euro si a fost finantata de un colectionar de bijuterii. Aceasta era un colier de ispiratie Art Deco din lemn exotic, piele, platina si pietre scumpe. Colierul reprezenta o idee din anii 1915-1930 si putea fi descompus si transformat intr-un colier mai mic, iar piesele ramase erau o brosa si doi cercei.

Scoala de bijuterie contemporana Assamblage

In octombrie 2010, la initiativa lui David Sandu a fost infiintata Scoala de bijuterie contemporana Assamblage. Aceasta idee a aparut dupa ce de-a lungul timpul era intrebat daca nu vrea sa ofere cursuri celor care isi doresc sa invete de la el.

“Scopul acestei scoli este ca oamenii pasionati de bijuterie sa practice diferite tehnici, chiar daca nu au habar despre asta, dar exista cursuri si pentru cei avansati”, a precizat David Sandu.

Cursurile sunt tinute de David Sandu si Andreea Popescu, iar cateodata la scoala vin si profesori invitati, de exemplu, anul acesta vor veni sase profesori din Italia si Franta pentru a preda diverse tehnici in arta bijuteriei.

Sunt cursuri pentru oameni care vor sa se exprime, pentru oameni creativi, nu sunt neaparat cursuri pentru formare profesionala.

Absolventii acestei scoli pot alege bijuteria de tip accesoriu, din metal nepretios, fiind un proiect cu un prototip care va fi produs in cantitati mai mari sau bijuteria de fashion, a carei produse pot fi purtate o singura data si apoi bijuteria de autor, care reprezinta opinia unui artist asupra unei idei, pe care David Sandu o considera “o forma de purtare a unei poezii fizice”.

“In ultimii ani, odata cu aparitia scolii au aparut foarte multi oameni creativi care au vrut sa mizeze in viata cariera in bijuterie”, a adaugat designerul.

Majoritatea celor care termina cu succes cursurile scolii de bijuterie practica in continuare in acelasi atelier. Pe parcurs, unii isi fac un mic atelier acasa, apoi isi castiga independenta. Cei care realizeaza bijuterii de autor sunt incurajati de David Sandu sa nu abordeze politica preturilor mici, dat fiind ca nu vand angro si cineva care valorizeaza o piesa unica nu va cumpara dupa criteriul pretului mai mic. “Exista o constructie foarte simpla a unui pret, care inseamna materiale, timp investit in proiectare si timp investit in productie. Ei trebuie sa castige si bani la sfarsit”, a mai spus artistul.

Cursurile de initiere in bijuterie din cadrul scolii tin intre 8 si 10 zile si costa intre 430 de euro si 460 de euro. Exista si cursuri de seara, care tin 6 zile si costa 240 de euro. Alte cursuri, precum cel de modelare de ceara si turnare centrifugala contin doua module si costa cate 290 euro, pentru 3 zile. Totodata scoala ofera si workshop-uri pe o perioada de maxim 2 zile, iar preturile acestora incep de la 175 de euro.

Pentru a fi admis la aceasta scoala, fiecare trebuie sa treaca de interviu. David Sandu sustine ca nu toti trec de acest interviu, fiind si persoane care isi doresc sa faca din prima zi inele din platina, cu pietre pretioase, ceea ce este imposibil.

Sursa foto: Bogdan Paraschiv