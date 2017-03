Absolventa de Teatru si Marketing, Nicoleta Hritcu a lucrat timp de trei ani ca actrita si apoi ca specialist marketing pana in 2013,. cand a decis sa transforme pasiunea pentru deserturi in afacere. Asa a deschis Cuptorul Moldovencei, o cofetarie cu specific local, in care a investit initial 20.000 euro, dintre care jumatate a provenit din fonduri de stat, prin programul SRL-D.

Sursa foto: Cuptorulmoldovencei.ro

Experientele culinare cu care era obisnuita la Soroca au determinat-o sa caute produse similare in cofetariile din Iasi. Asa a descoperit ca in piata produsele de patiserie si cofetarie facute in mod traditional, care sa pastreze gustul copilariei, lipseau. A inteles ca aceasta este o nevoie care fi acoperita cu o afacere in domeniu.

Cele mai cautate produse, in cazul patiseriei, sunt placintele cu visine si saratelele, iar la cofetarie, prajiturile preferate sunt cele de casa (mini-prajituri) si Tortul Kiev. Media unui bon de cumparaturi este de 30 de lei. Toate produsele sunt cumparate la pachet, intrucat la Cuptorul Moldovencei nu exista spatiu de servire.

Astfel, gustul dulce de Moldova i-a adus afaceri de 600.000 euro in 2016. Ea spera sa le ridice la 800.000 euro anul acesta, prin doua laboratoare, patru puncte de desfacere in Iasi si o "insula" intr-un centru comercial, pe care vrea sa le aiba pana la finalul anului si in care va avea 40 de angajati.

Sursa foto: Cuptorulmoldovencei.ro

La inceput de martie, antreprenoarea a deschis un nou punct de lucru, tot in Iasi, unde se afla un laborator, dar si un spatiu de desfacere, in care a investit 204.000 euro.

"Pentru viitor ne dorim dezvoltarea si prin conceptul de «insula» in centre comerciale, care speram sa fie gata pana in anul 2018. Nu ne vom opri insa aici, ci vom introduce sistemul de francizare pentru cei care vor sa aduca gusturile moldovenesti in orasul lor. Modelul de business este unul usor de standardizat si controlat, cu putine variabile, dar cu o marja buna de profit. Planuim sa lansam in Iasi, pentru testare, ca mai apoi sa poata fi extins la nivel national", spune Nicoleta Hritcu.

Antreprenoarea nu vrea sa se opreasca aici: va incepe sa faca planul pentru o fabrica de biscuiti, pe care vrea sa o deschida in 2020, dupa obtinerea a maximum 800.000 euro prin fonduri europene nerambursabile.