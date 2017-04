Este unul dintre cei mai cunoscuti artisti din Romania, cu o cariera muzicala de aproape doua decenii. Este cantaret, compozitor, producator, prezentator si om de entertainment, insa pe langa latura artistica, cea mai vizibila de altfel, putini ii cunosc spiritul antreprenorial. A fondat prima casa de discuri si productie muzicala independenta din Romania, in urma cu zece ani, si de atunci a continuat sa-si extinda business-ul in mai multe domenii. Am stat de vorba cu Andrei Tiberiu Maria si Filip Maria despre proiectele lor antreprenoriale, cum a luat nastere si a evoluat HaHaHa Production si ce urmeaza pentru Smiley.

“Nu am mai multe business-uri. Business-ul meu de baza este pasiunea mea, este HaHaHa Production, restul lucrurilor au venit ca niste extensii ale acesteia. Absolut tot ce am facut a fost din pura pasiune si necesitate”, imi spune direct Smiley. Pe langa casa de discuri si productie muzicala, care ofera si servicii de management, booking si artist development, antreprenorul a lansat un club live de concerte si evenimente si a dezvoltat un segment de merchandising cu articole vestimentare personalizate.

Dar sa vorbim despre inceputuri…

Inainte de a intra in amanunte despre cum performeaza acestea din urma, sunt curioasa sa aflu povestea care a stat la baza infiintarii HaHaHa Production. Cat de greu i-a fost sa se impuna pe o piata care la momentul respectiv era dominata de marele case de productii si cum a reusit sa transforme HaHaHa Production intr-un brand de productie muzicala?

“Acum zece ani, impreuna cu artistii cu care lucram si colaboram atunci, mi-am dat seama ca aveam nevoie de mai mult decat ceea ce ne oferea la momentul respectiv ecosistemul muzical. Si atunci m-am gandit sa fac eu treaba asta. Am inceput-o cu prieteni, cu cunostinte, cu artisti si colaboratori cu care lucrasem foarte bine”, povesteste Andrei.

Intr-o industrie insuficient dezvoltata la momentul respectiv, HaHaHa Production a crescut anual cu 20%, reusind sa se impuna ca un brand de productie muzicala. Daca in urma cu zece ani, artistul incepea sa produca muzica “intr-un studio care avea doar doua scaune si usa pusa deasupra, doua boxe si un calculator”, in prezent, HaHaHa Production are cinci studiouri, sapte producatori, cinci songwriteri si sute de colaboratori. Mai mult, casa de productie a adaugat de-a lungul timpului noi servicii, precum cele de management, de booking, online si digital.

HaHaHa are in portofoliu zece artisti, insa producem muzica pentru 90% dintre artistii din piata romaneasca.

“Eu nu ma lupt cu marile case de discuri, nu e scopul meu. Noi am inceput ca un studio de productie, dupa care am adaugat alte servicii care au venit oarecum natural pentru ca aveam nevoie sa aducem un plus tuturor produselor si artistilor. Colaboram cu toate casele de discuri si ii ajutam sa-si dezvolte artistii, facem co-productii, productii noi pe cont propriu pentru artistii in care noi credem si de multe ori casele mari nu o fac si in care nu au curajul sa investeasca. Avem proiecte altfel, care poate in momentul in care le lansam nu se potrivesc cu piata muzicala romaneasca, dar in care credem. Asta nu insemna ca noi vedem lucrurile mai bine sau mai rau decat altii, ci doar diferit”, spune Andrei.

HaHaHa Production in prezent

Casa de productie a artistului roman produce in prezent mai multe genuri muzicale, atat pentru artistii proprii, cat si pentru celelalte case de discuri. Mai mult, realizeaza sound-uri pentru campanii de publicitate sau filme, exemple in acest sens fiind soundtrack-urile filmelor Selfie sau Selfie 69 sau piesa “Oarecare”, care la origine a plecat dintr-o campanie publicitara pentru Telekom si a ajuns un single de mare succes. “Sunt multe firme care si-au dat seama ca muzica ajuta foarte mult produsul lor. Ajuta orice, intr-adevar, are puteri supranaturale: rolul muzicii este sa accentueze starile pe care le ai sau sa le schimbe in bine. Daca oamenii vor fi mai deschisi la acest aspect de business, vor avea suprize mari”, spune Smiley.

De altfel, aceasta componenta - comenzile punctuale pentru campaniile publicitare -si productia de muzica pentru celelalte case de discuri din Romania sunt cele mai profitabile servicii HaHaHa Production din perspectiva productiei muzicale, cu un procent de 15% din business, urmand serviciile de booking, de altfel cele mai performante la nivelul afacerii, cu un procent de 25%. Anul trecut, casa de productie a artistului a inregistrat o cifra de afaceri de 1,6 milioane euro si a evoluat, in medie, cu 20% de la an la an.

Casa de productie are in prezent 17 angajati si aproximativ 100 de colaboratori – instrumentalisti, tehnicieni, sunetisti, pe zona de comunicare, event planning sau booking, alesi “in urma unei selectiei naturale”, dupa cum spune fratele artistului, Filip Maria. Acesta a venit in HaHaHa Prod. in urma cu trei ani si se ocupa de managementul business-ului. “Business-ul muzical e ca la gradinita in Romania, deocamdata e greu sa gasesti oameni specializati pe anumite ramuri. Si atunci trebuie sa ii inveti sau sa fie un schimb de experienta intre noi. Important e sa fie seriosi, sa fie pasionati de muzica, restul se invata”, mai spune Smiley.

Eu am latura artistica, care imi ocupa cel mai mult timp, si zona antreprenoriala, care insa se rezuma la viziune, pasiune si determinare. Sunt foarte multe lucruri la care nu ma pricep si tocmai de aceea apelez la oameni specializati. Stau prost cu partea organizationala – ordinea si disciplina, lipsa! De aceea am apelat la Filip sa organizeze business-ul si sa coordoneze departamentul de management.

Investitii anuale in productie de 150.000 euro

Investitia in productie? “Cred ca tine foarte mult de ce oportunitati ai anul respectiv pentru ca nu ti se leaga toate lucrurile exact cum ti-ai dorit”, spune Filip. Anual, HaHaHa Production investeste peste 150.000 de euro doar in productia muzicala, in echipamentele si partea de software ce trebuie updatate, in excursiile si campurile asigurate producatorilor in intreaga lume.

In plus, artisul continua sa-si extinda business-ul in alte domenii. Un astfel de exemplu este clubul allive, pe care antreprenorul l-a lansat anul trecut si care ofera posibilitatea tuturor artistilor – atat celor parte din HaHaHa Production, cat si din afara – sa performeze live. “alllive e doar manifestarea fizica a platformei digitale, ne dorim ca artistii cu muzica originala sa vina sa cante, sa chemam oameni din industrie sa ii vada, sa semneze cu ei, vrem sa filmam, sa postam continutul pe youtube si sa le oferim vizibilitate, sa facem jam sessions, featuring-uri, vrem sa fie orice fel de manifestare artistica, teatru experimental, stand up comedy muzical sau improvizatie muzicala. Avem tot felul de idei”, explica Smiley.

Momentan, proiectul se autosustine, mai ales ca artistilor care performeaza nu li se percepe nicio taxa. “Orice artist poate veni. Platim noi tot. Totul pleaca de la pasiune, noi cand facem ceva nu ne gandim cat si cand castigam. De fapt, Filip se gandeste, eu nu. Eu sunt ca un motor care merge incontinuu si am o gramada de idei, nu doar eu, oricine de la Ha. Aici e un flux constant de idei, nu doar de business, din orice domeniu. Unele se materializeaza, altele mai tarziu sau deloc. Dar intotdeauna incurajam ideile noi, inovatiile, spiritul creator – si il crestem”, spune antreprenorul.

In afara de alllive si productia muzicala, antreprenoul mai are in palmares si un magazin online care comercializeaza articole vestimentare cu imprimeuri HaHaHa. Hastore.ro a venit ca o completare a partii artistice si se adreseaza in special fanilor. Despre cum evolueaza aceasta componenta, Filip spune: “Deocamdata nu suntem pe minus, noi practic in toti anii astia am reinvestit banii pe care i-am facut, dar cu timpul ne gandim sa extindem partea asta si catre ceilalti artisti”.

Dezvoltare in industria de gaming si extindere internationala

Urmatorul pas pentru dezvoltarea HaHaHa Production, dupa cum spun fratii Maria, este extinderea internationala. Procesul, care deja are loc de aproximativ patru ani, este in continua dezvoltare, dar necesita investitii pe masura. "Am avut succese de-a lungul vremii si in afara tarii, am inceput deja sa producem pentru America Latina, Europa, lucram cu producatorii si songwriterii de acolo, dar e nevoie de mai mult. Sunt o gramada de bani de investit, e un efort constant. Cu ce faci aici, investesti in partea cealalta.", imi spune Filip.

E usor sa iesi cu un artist in afara granitelor? "Daca e foarte bun, da. Dar trebuie sa gasesti niste retete pentru ca si ei ii au pe ai lor care sunt la fel de buni si nu poti sa te duci cu ceva asemanator", adauga Smiley.

Desi in prima instanta focusul ramane Romania, antreprenorii au in plan sa deschida in urmatorii trei ani un punct de lucru in Statele Unite ale Americii, care sa includa un studio de productie, cel putin un producator si un songwriter care sa colaboreze cu partenerii straini.

Tot la capitolul planuri de dezvoltare, antreprenorii tintesc o noua industrie careia sa-i livreze productie muzicala: cea de gaming. "Avem o baza de muzica foarte mare pe care o tot updatam si o parte s-ar potrivi pentru jocuri", spune Filip. Acesta adauga ca organizarea si productia de evenimente sunt urmatoarele arii de business pe care vizeaza sa le dezvolte: "Pe langa concertele pe care le-am facut pentru Smiley, am mai lucrat pentru show-ul Andrei de anul acesta. O sa ne ocupam in continuare, e un lucru pe care nu il fac foarte multi din Romania, dar noi incercam sa dezvoltam din punct de vedere creativ tot conceptul show-ului, de la lumini, sunete, grafica", explica fratele artistului.

Industria muzicala romaneasca e la gradinita

Lasam planurile HaHaHa Production si mutam discutia intr-un cadru general: industria muzicala romaneasca. Cum era atunci cand si-a inceput Smiley cariera, cum a evoluat si unde se situeaza in prezent? "Acum 16 ani, era rau de tot. Erau doua, trei studiouri mari care faceau muzica, iar cand a aparut HaHaHa nici macar nu existau labeluri independente de productie. Acum e plin. Legea drepturilor era incerta - in continuare mi se pare ca tot sistemul de colectare a drepturilor de autor si a celor de interpretare nu e bine pus la punct, nu e aliniat standardelor europene", spune Smiley.

Daca ne comparam cu alte business-uri muzicale din alte tari ca Marea Britanie, Germania, Franta, SUA, noi suntem la grandinita, am facut primii pasi, am invatat sa mergem si sa vorbim, dar doar atat. Avantajul nostru e ca avem multi oameni talentanti care fac muzica in lipsa fondurilor, a logisticii, a contactelor. Suntem ca echipa de fotbal din '94: din nimic am reusit sa facem succese mondiale, dar care nu pot fi sustinute fara un sistem pus la punct.

Cum ar vedea artistul sustinerea din partea statului? "Nici nu stiu daca statul este bine informat despre noi, nici nu cred ca stie din ce castigam bani", spune Smiley. Un artist roman face bani in mare parte din concerte si vanzari de imagine si mai putin din drepturi de autor. "Daca ne comparam cu Ungaria este tragic, sunt mai mici si mai slabi decat noi, iar ca nivel de productie sunt cu mult in urma noastra, dar au sistemul bine pus la punct. La noi inca sunt dispute intre cine si cum colecteaza. In plus, oamenii iau muzica ca pe ceva supernatural, care ar trebui sa fie gratis, dar nu inteleg ca muzica necesita banii si ca totul costa", considera Andrei.

Mai mult, romanii sunt obisnuiti cu concertele gratuite, in spatii comerciale si sunt mai putin orientati spre plata biletelor. "Exceptia o reprezinta Bucurestiul, unde oamenii inteleg sistemul si cumpara bilete. Ma intreaba lumea de ce nu fac turneu. Nici nu am unde sa fac. Nu am unde sa concertez, se inchid localuri si cluburi din cauza autorizatiilor, iar piata de concerte e in continua scadere", explica artistul.

"E pacat, se pierd multi artisti pe drum tocmai pentru ca nu exista sustinere din partea statului. Nu stim sa conservam ce avem, unde sunt talentele mari ale Romaniei care au disparut de pe scena muzica? In afara, sunt artisti care au fost sprijiniti inca de la inceput de sistemul care a functionat, au castigat bani cat sa le ajunga sa-si permita sa continue si se autosustin. La noi sunt artisti care se lupta pentru supravietuire. Si daca noi nu luptam acum sa punem lucrurile la punct, sa le imbunatatim, o sa ajungem in acelasi stadiu", puncteaza Smiley.

In prezent, digitalizarea si noile tehnologii permit oricarui om talentat sa-si lanseze creatia si sa o promoveze online. Mai mult, spiritul antreprenorial a facut ca tot mai multi sa-si deschida case de discuri si studiouri de productie, iar piata e in continua crestere. "O sa descoperim si mai multe talente, daca ai un laptop si creativitate, oricine poate pune pe net ceva. E generatia producatorilor de laptop", mai spune acesta. Fratele sau, in schimb, este de parere ca oricat de mult s-ar tehnologia acest domeniu si indiferent de ce se va intampla in industrie, lumea are nevoie de o poveste buna si de muzica frumoasa.

Smiley: Cel mai mare talent al meu este ca adun oameni fain in jur

Cum isi pastreaza artistul echilibrul viata personala vs profesionala? Simplu: 95% din timp si-l dedica muncii, desi sustine ca nu insa nu simte intocmai ca munceste, fiind inconjurat de prieteni si familie, intr-un loc mai degraba de socializare: “Mai compui o piesa, mai pui de-o colaborare, de-un schimb de idei”, spune Smiley.

Despre calitatile care l-au ajutat sa reuseasca, pe langa cele de artist, Smiley afirma cu tarie ca cel mai mare talent aa sau este ca reuseste sa se inconjoare cu oameni faini. “Reusesc sa ii motivez, sa le dau din entuziasmul meu nebun si molipsitor. Am stiut dintotdeaua care imi sunt calitatile si unde sa cer ajutorul, am putut sa recunosc atunci cand nu m-am princeput sau cand am fost depasit de situatie si am apelat la cei specializati. E important sa stii cat esti de capabil si sa ceri ajutorul acolo cand nu esti”, spune acesta.

Cel mai mare regret ca artist/antreprenor? “Mi se pare devreme sa am regrete. Pana acum am facut ce am simtit, ce mi-a placut si cu cine mi-a placut. Nu mi-au iesit toate lucrurile pe care mi le-am propus, dar am stiut sa invat din fiecare lucru pe care l-am facut gresit sau nu mi-a iesit si cred ca cea mai mare problema a oamenilor este ca le e frica de esec si cand ne gandim sa incepem ceva ne e frica ca nu ne iese, cum trebuie si de ce o sa zica lumea".