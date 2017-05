Romanii sunt tot mai informati si educati in ce priveste vinul, fapt pentru care au inceput sa renunte la cantitate si sa concentreze pe calitate. Asa ca atunci cand sunt la restaurant, de exemplu, ei prefera sa plateasca mai mult pe vin la pahar sau sticla, dar sa bea mai putin, spun producatorii de vin care vand in HoReCa.

"Consumatorii continua sa se autoeduce, au chef de informatii, s-au plictisit de vinurile banale, vor ceva mai special si mai autentic, si mai ales tinerii. Romanii dintotdeauna au consumat foarte mult vin, dar s-a schimbat acum putin, de la cantitate la calitate. Cel putin romanii mai tinerii prefera sa plateasca mai mult si sa bea mai putin", spune Oliver Bauer, proprietarul Cramei Bauer, prezent la targul de vinuri ReVino.

El vinde vinuri exclusiv in HoReCA, cu preturi intre 45 si 100 lei/sticla. Bauer precizeaza si ca se vad “tot mai multe sticle” pe masa la o cina.

Mai mult, Bogdan Meica, manager dezvoltare la Crama Davino, subliniaza ca de cativa ani este o efervescenta in industria vinului – exista din ce in mai multe evenimente si degustari de vin si spune categorica ca "o sa creasca din ce in ce mai mult consumul de vin". Davino produce 500.000 sticle pe an si le vinde cu 15-100 euro bucata in HoReCa.

In sfarsit am ajuns si noi la ceva fashionable: facem ceva pentru noi, nu pentru altii.

“Sunt foarte multi oameni cu foarte multi bani care nu au habar despre vinuri si cumpara ce recomanda altii. In schimb sunt foarte multi tineri, chiar si studenti, care se plimba prin toata lumea si investesc foarte multi bani in vacanta, mancare, si asta este o evolutie pe care o apreciez foarte mult. In sfarsit am ajuns din nou la ceva fashionable in care in sfarsit facem ceva pentru noi, nu pentru altii”, mai spune proprietarul Cramei Bauer, cu o productie de 30.000 de sticle pe an.

Daca un vin este comandat... ospatarul si-a facut treaba

In acelasi timp, Odainii Eugeniu, reprezentant al Domeniile Panciu, sustine ca vinul nu se vinde in restaurante pentru ca cere clientul, ci pentru ca ospatarul stie cum sa-l recomande.

"Totul depinde de felul in care lucreaza echipa de service, care spune tot. Nu este clientul cel care hotaraste, este echipa de service, este vorba de ospatar. Daca este un vin recomandat, atunci vinul se vinde. Daca nu, omul ce sa ceara... o halba de bere sau in cel mai bun caz un vin prost", spune specialistul de la Domeniile Panciu, cu o productie de 600.000 de sticle pe an.

Trendurile sunt in schimbare, iar romanii nu doar ca devin mai educati, dar si consuma mai des, adica si la pahar cand ies in oras, chiar daca momentan consumul la sticla predomina in HoReCa.

“Restaurantele au inteles ca pentru a educa clientul si a mari vanzarea de vin trebuie sa desfaca si sa serveasca la pahar. Este mult mai permisiv sa bei un pahar de vin, nu intotdeauna te duci cu prietenii si poti sa bei o sticla de vin", sustine Bogdan Dudau, director de vanzari la Casa de vinuri Cotnari.

Vinul spumant, inca pus pe un piedestal al aniversarilor si Revelioanelor

Si vinul spumant, nu doar cel linistit, incepe sa isi faca loc tot mai mult printre alegerile romanilor, desi este inca "pus pe un piedestal al aniversarilor si Revelioanelor", considera Negele Eniko, manager marketing la Crama Carastelec, producatoare de vin spumant si vin petiant.

"A inceput un trend si lumea bea foarte multe vinuri cu bule. Din pacate, putina lume este educata in ce priveste diferenta dintre un vin spumos si spumant, daca a fost sau nu adaugat dioxid de carbon, daca a fost metoda traditionala sau sarmat gen proseco", spune reprezentanta Cramei Carastelec cu podgoria in Zalau, Salaj. Ea este increzatoare ca romanii o sa foloseasca vinul spumant "pentru a face momente speciale, nu sa mai astepte momente speciale".

Vinul sau mancarea? Cand este primul comandat in restaurant

Romanii se afla inca la inceput cand vine vorba de comandarea a vinului preferat mai intai si apoi a felului de mancare potrivit cu vinul.

"Este un trend care vine din afara. Oamenii care au o cultura gastronomica foarte dezvoltata comanda mai intai vinul si ulterior aleg ce mananca. In Franta si Germania se intampla, in Romania mai putin, dar incepem sa vedem si cazuri de genul acesta", spune managerul de dezvoltare de la Davino. El este convins ca, desi in Romania nu este o regula sau o obisnuinta, ne indreptam in directia buna.

Oricum ar fi primul, vinul sau mancarea, an de an exista o crestere de cel putin 5% pe sortimentele de vinuri si o crestere “destul de stufoasa” pe vin spumant, potrivit reprezentantului de la Domeniile Panciu.

"Avem doi ani restanta fata de piata internationala, dar usor-usor incepem si noi sa avem preferinte pentru produse de calitate si produse cu gust. Stilul conteaza foarte mult, nu exista vinuri bune, vinuri rele, exista vin cu stil potrivit pentru fiecare personalitate”, conchide Odainii Eugeniu, de la Panciu.

Voi comandati vin cand iesiti in oras? Care este preferatul vostru?

Sursa foto: View Apart/Shutterstock.com