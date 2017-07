Business-ul Gramma Wines a luat nastere in 2009, o perioada pe care antreprenorul o caracterizeaza ca fiind una in care au aparut multi jucatori pe piata, iar cei existenti deja si-au dezvoltat simtitor afacerile datorita accesului la fondurile europene de care romanii au beneficiat dupa aderarea tarii la Uniunea Europeana.

“Odata cu aderarea la Uniunea Europeana si obtinerea accesului la fonduri europene, majoritatea producatorilor au avut curaj sa faca investitii noi in tehnologie, investitii ce au schimbat fata Romaniei in ceea ce priveste calitatea vinurilor. Anul 2009 cred ca a fost anul in care au inceput sa apara cei mai multi producatori, iar din 2012 am inceput sa vedem tot mai multe pahare de vin pe mesele localurilor, in detrimentul halbelor de bere”, a declarat Gabriel Olteanu, directorul general Gramma Wines.

Antreprenorul a observat un trend in randul tinerilor de a se informa prin intermediul site-urilor care trateaza acest domeniu, acestia fiind deschisi si curiosi in a invata felul in care trebuie baut un vin.

“Am inceput sa vedem din in ce mai multi tineri care stiu sa tina un pahar de vin de picior. Stiu sa il invarta, sa parcurga toti pasii ce tin de degustarea acestuia. Sunt atenti la miros, la intensitatea aromei, daca este limpede sau nu”, a adaugat Gabriel Olteanu.

Crama Gramma se afla la o aruncatura de bat de Iasi, mai exact in satul Visan, comuna Barnova. In acest moment, Crama Grama exploateaza o suprafata de vie de 26 de ha, dintre care 17 ha in proprietate si 9 ha in arenda. Investitia s-a ridicat la 2 milioane de euro.

“Am investit in jur de 2 milioane de euro. Proiectul initial cu tot ceea ce inseamna crama si tehnologie ne-a costat 1,24 milioane euro. Au urmat cheltuieli pentru repunerea viei pe picioare, deoarece starea in care am preluat-o de la IAS nu era una tocmai buna. A trebuit sa tragem curent, apa si multe alte utilitati”, a adaugat Gabriel Olteanu.

Antreprenorul a declarat ca isi doreste ca in primavara anului urmator, prin intermediul fondurilor europene, sa replanteze jumatate din vie.

"Anul acesta vrem sa incercam mai multe abordari ale aceluiasi soi in cisterne diferite. In primavara vrem sa replantam jumatate de vie cu ajutorul unor fonduri europene. Via batrana ne da calitate, suntem multumiti, dar vrem sa diversificam sortimentele prin plantarea unor soiuri precum Busuioaca de Bohotin, Sauvignon blanc si altele", a completat Gabriel.

Antreprenorul ne-a declarat ca una dintre cele mai mari provocari este penetrarea pietei. Incercarea de a le justifica consumatorilor care obisnuiesc sa cumpere vinuri la preturile de 10-15 lei, care sunt diferentele intre acestea si un produs care se vinde cu 70-80 de lei. Crama Gramma produce 65 de mii de sticle pe an, dintre care 90% ajung in HoReCa si 10% catre retail si export. Tarile in care exporta sunt Olanda, Marea Britanie si Germania. Crama produce 13 sortimente facute din 6 soiuri, respectiv Aligote, Feteasca Regala, Feteasca Alba, Feteasca Neagra, Muscat Ottonel si Merlot.