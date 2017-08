Te afli printre persoanele care pur si simplu urasc shopping-ul? In aceasta situatie se gasesc un numar mare de barbati, dar si multe femei. Nici o problema, am spune noi, atata timp cat nu lasi acest aspect sa afecteze modul in care arati la birou.

Tinuta este o carte de vizita pentru un profesionist. Oamenii evalueaza, de obicei, o alta persoana in primele trei secunde, aspectul fizic si imbracamintea fiind principalele detalii luate in considerare. Iar specialistii spun ca este aproape imposibil de schimbat prima impresie pe care cineva si-o formeaza despre tine. Insa este posibil sa arati mereu prezentabil la serviciu, fara sa pierzi timp pretios prin magazine.

Accesoriile cheie, o alegere inteligenta



In primul rand, este important sa stii ca pentru a arata bine nu este mereu nevoie sa faci cumparaturi substantiale. Un mod simplu de a-ti completa tinuta si de a-i oferi un plus de stil cu un efort minim este sa optezi pentru accesorii-cheie. Alege obiecte pe care le poti asorta cu usurinta la orice. De exemplu, o pereche de ochelari de soare dintre modelele disponibile aici te vor scoate din anonimat si nu vei trece neobservat. Indiferent daca preferi o nota de extravaganta, eleganta clasica sau moderna, este unul dintre accesoriile de care nu trebuie sa te lipsesti in aceasta vara. In plus, stim cat de obositor este pentru ochi lucrul in fata calculatorului. O pereche de ochelari de soare de calitate iti va proteja ochii impotriva razelor UV daunatoare.

Alte idei interesante sunt gentile de lucru, curelele sau ceasurile.

Cumparaturi la un click distanta?

Desi suna ca un slogan publicitar, adevarul este ca internetul e o solutie rapida. Daca nu iti place sa colinzi prin mall-uri, sa probezi si sa stai la randuri, magazinele online pot fi o buna alternativa. Bineinteles, inainte de a comanda, exista cateva lucruri pe care trebuie sa le iei in considerare. In primul rand, alege magazine cunoscute sau care ti-au fost recomandate. Apoi ia in calcul detalii precum costurile de transport, timpul de livrare si posibilitatea de returnare a produselor. De asemenea, alege articole care este putin probabil sa nu ti se potriveasca. In cazul pantofilor, daca nu stii sigur care este marimea potrivita, comanda cu jumatate de numar mai mare, daca ai aceasta posibilitate. Un pantof putin mai lejer poate fi purtat fara probleme, spre deosebire de unul care te strange.

Foloseste in mod constructiv parerile celorlalti

Unele persoane sunt prea ocupate pentru a merge la cumparaturi, in timp ce altele pur si simplu nu stiu ce sa cumpere. Un mod simplu de a invata ce ti se potriveste si de a simplifica mult lucrurile este sa iei in considerare parerile celorlalti. George Brescia, renumit stilist, sugereaza: „Analizeaza toate piesele vestimentare din dulapul tau. Fiecare dintre acestea ne sunt cunoscute in functie de aprecierile pe care le primim din partea celorlalti. Nu-i asa ca ai un pulover, o rochie sau un costum pe care atunci cand le imbraci lumea iti spune «Arati minunat!»? Pune-le deoparte, deoarece e timpul sa inveti ceva de la ele. Ce culoare sunt? Cum se potrivesc formei corpului tau? Daca primesti complimente de fiecare data cand porti verde, aceasta este culoare ta. Este o buna modalitate de a invata lucruri despre tine, despre culori si materiale.”

Ignora ceea ce nu ti se potriveste

Magazinele ofera o varietate coplesitoare de sortimente. Insa, odata ce ai identificat stilul, culorile si piesele vestimentare care ti se potrivesc cel mai bine, ignora ceea ce nu se incadreaza in acest tipar. In mod contrar, te poti rataci cu usurinta printre rafturi si vei pierde mult mai mult timp decat iti doresti. De exemplu, nu intra in magazine care comercializeaza produse hippie sau sport, daca aceste stiluri nu ti se potrivesc. Facand o selectie a magazinelor si apoi a raioanelor, ai mult mai multe sanse sa gasesti intr-un timp mai scurt exact ceea ce cauti.

Nu cumpara in graba

Daca incerci mai multe perechi de pantaloni dar niciun model nu iti place in mod special, nu cumpara doar pentru ca ai nevoie. De asemenea, nu cumpara doar pentru ca vanzatorul sau un prieten care te insoteste iti spun cat de bine ti se potriveste camasa pe care ai incercat-o. Poate deveni frustrant sa nu gasesti ceea ce cauti, insa nu este o idee buna sa te grabesti doar pentru a bifa acest capitol ca incheiat. Principalul motiv este ca hainele au o influenta mai mare asupra ta decat ai putea crede. Mai multe cercetari in acest domeniu arata ca tinuta are un efect important atat asupra felului in care suntem perceputi de ceilalti, cat si asupra modului in care ne comportam.

Chiar daca „nu haina il face pe om”, modul in care te prezinti la serviciu poate spune foarte multe despre tine. Apeland la sugestiile de mai sus, poti arata mereu prezentabil, cu un efort minim.

Sursa foto: Shutterstock