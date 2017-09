Astfel, conform numarului de volume vandute de elefant.ro in cele doua luni de vara, Agnes-Martin Lugand si Jojo Moyes au fost autoarele preferate de cititori. Volumul Oamenii fericiti citesc si beau cafea pare sa fi fost lectura perfecta pentru concediu, acaparand primul loc in clasament.

1. Oamenii fericiti citesc si beau cafeaua - Agnes-Martin Lugand

Romanul de debut al lui Agnes-Martin Lugand este o poveste de dragoste si de viata, totodata. Dupa o tragedie care o arunca in depresie – moartea sotului si a fetitei sale - Diane pleaca din Paris si se muta in Irlanda, in speranta de a-si schimba viata. O intalnire neasteptata cu un barbat taciturn o face pe Diane sa vada din nou lumea cu incredere si cu forta regasita.

Aceasta poveste despre impacarea cu sine contine dialoguri convingatoare si e spusa intr-un stil simplu, nepretentios, avand chiar si accente de umor, scrie Le Parisien.

2. Un barbat si o femeie – Jojo Moyes

Jojo Moyes a devenit cunoscuta datorita romanelor "Inainte sa te cunosc" si "Dupa ce te-am pierdut", primul fiind ecranizat anul acesta. In cartea "Un barbat si o femeie", autoarea continua sa ne incante cu o poveste de dragoste si de viata.

Cu doua slujbe si doi copii, Jess Thomas se straduieste sa faca totul cat mai bine in fiecare zi. Dar e greu fara nici un ajutor. Mai ales ca uneori isi asuma riscuri prea mari din nevoia de a-si indeplini cat mai bine rolul de mama. Uneori, Jess simte ca totul se naruie in jurul ei, insa in viata ei apare Ed Nicholls, un barbat a carui existenta este un adevarat haos si care fuge de un viitor absolut incert. Iar Ed are la dispozitie tot timpul din lume, stie cum e sa fii singur si vrea sa ajute. "Un barbat si o femeie" este o poveste captivanta, originala despre doua suflete ratacite, care se intalnesc in cele mai insolite circumstante.

3. Dupa ce te-am pierdut - Jojo Moyes

Este continuarea romanului "Inainte sa te cunosc" si ne arata ce s-a intamplat cu protagonista Lou Clark, care, desi a promis sa-si traiasca viata la maximum, are o multime de intrebari:

Cum de a ajuns sa lucreze intr-un bar din aeroport si sa-si petreaca timpul urmarindu-i cu privirea pe cei care pleaca spre alte locuri? Sau de ce nu se simte inca acasa in apartamentul pe care il are deja de un an? Oare familia ei o va putea ierta pentru ce a facut cu optsprezece luni in urma? Si va reusi vreodata sa treaca peste iubirea vietii ei? Ceea ce Lou stie sigur e ca ceva trebuie sa se schimbe. Apoi, intr-o noapte, la usa ei bate cineva. Dar oare straina care ii apare in prag are raspunsurile pe care ea le cauta sau ii aduce doar alte intrebari? Daca inchide usa, viata ei va continua ca pana acum: simpla, ordonata, sigura. Daca o deschide, va risca totul. Insa Lou a facut candva o promisiune: sa traiasca. Si, daca vrea sa o respecte, va trebui sa deschida larg usa.

4. Insomnii - Irina Binder

Pe locul patru in topul preferintelor cititorilor romani in aceasta vara se afla cartea autoarei Irina Binder - Insomnii.

„A venit momentul fericit in care Insomniile Irinei Binder sa ni se prinda ca o podoaba in jurul sufletelor, iar gandurile ei de la ceasuri tarzii sa ne imbratiseze pe toti cu generozitate. Citindu-i trairile, vom descoperi inca o data, cu uimire, ca nedormirile ei sunt si ale noastre, ca nesomnul meu si al tau ne apropie pe toti in acele clipe in care reusim sa ne privim viata cu sinceritate si cu inimile asternute in palme. Vom afla astfel, in nopti incercanate, ca gandurile si simtirile Irinei sunt si ale noastre, ca bucuriile, tristetile si sperantele ei ne curg navalnic prin sange tuturor, iar Irina e a fiecaruia dintre noi. Fiindca Irina Binder scrie pentru noi, naste splendori inspirate de stele si de viata si daruieste confesiunile sale nocturne fiecarui om, fie el din Brasov, de la Melbourne sau Toronto – spre linistea cugetelor si mai ales a existentelor noastre, unindu-ne intr-o lume ideala, fara diferente in simtire si fara frontiere geografice – pentru ca universalitatea trairilor sale reuseste sa ne fie far autentic si sincer, fara pretiozitate si fara emfaza.” - Carmen Voinea - Raducanu

5. Imi pare rau, sunt asteptata - Agnes-Martin Lugand

Autoarea franceza a fost preferata romanilor in aceasta vara si cu romanul de dragoste "Imi pare rau, sunt asteptata". Pe aceeasi nota melancolica, Agnes povesteste despre alegerile pe care oamenii ajung sa le ia in viata.

Cartea o prezinta pe Yael, care traieste doar pentru munca ei. Interpreta de exceptie la o agentie renumita, isi imparte timpul intre intalniri si cine de afaceri. Nu stie ce inseamna o vacanta, isi vede rar familia si prietenii,

nu tine cont de sfaturi, pentru ca simte ca a facut alegerea potrivita, animata de dorinta neclintita de a reusi.

Pana cand il intalneste pe Marc, cel mai bun prieten al sau din studentie, si viata ei, atat de bine organizata, sare in aer. Trecutul o ajunge din urma si Yael descopera ca fericirea si succesul personal par a fi incompatibile.

6. Suge-o, Andrei! - Andrei Ciobanu

"Singurul mod in care poti sa afli daca ai reusit sa uiti cu adevarat o persoana pe care candva o iubeai cu toata puterea ta este sa te intalnesti cu ea, s-o privesti in ochi si sa nu-ti doresti s-o iei in brate. Abia daca reusesti lucrul asta poti sa spui ca esti pregatit sa treci mai departe", incepe prin a-si descrie Andrei Ciobanu a doua carte.

Dupa succesul inregistrat cu "Suge-o, Ramona!", comediantul continua seria dezvaluirilor: "Multi dintre noi, daca nu toti, am avut o poveste de iubire care ne-a dat lumea peste cap si ne-a facut sufletul sa zburde de fericire ori sa urle de durere. O persoana care ne-a bantuit gandurile ani intregi si pe care cu greu am reusit sa o scoatem din suflet. O persoana pe care am cautat-o in fiecare relatie noua si care ne-a lasat cicatrici invizibile, dar adanci.

Incercand s-o uite pe Anemona, Andrei are tot felul de aventuri, unele amuzante, altele neobisnuite. Dar in realitate, el nu cauta pe altcineva. Cautarea lui este o cautare de sine. Si de fiecare data se gaseste in alta persoana, in mod diferit".

O carte care o sa te faca sa zambesti, sa razi in hohote, sa te gandesti la propria relatie sau, pur si simplu, sa te miri ce mare-i gradina Domnului!

7. In ape adanci - Paula Hawkins

Paula Hawkins revine cu un thriller alert, provocator, ce analizeaza caracterul iluzoriu al emotiei si al amintirii, precum si modul tulburator in care trecutul se poate insinua in prezent.

Nel Abbott este moarta. E ultima dintr-un lung sir de femei inghitite de apele intunecate ale raului. Sora ei, Jules, e macinata de regretul ca i-a ignorat strigatul de ajutor si are certitudinea ca Nel nu s-a sinucis.

Paula Hawkins a lucrat ca jurnalist financiar timp de cincisprezece ani inainte sa se dedice literaturii. Primul sau thriller, Fata din tren a devenit bestseller international si a fost publicat in 50 de tari. S-a vandut in peste 20 milioane de exemplare in toata lumea.

Drepturile de ecranizare pentru In ape adanci au fost achizitionate de catre DreamWorks Pictures, aceeasi companie hollywoodiana care a produs ecranizarea de exceptie a romanului Fata din tren.

8. Daca te-as gasi - Gayle Forman

Au trecut cativa ani de cand Mia si Adam, protagonistii volumului ”Daca as ramane”, traiesc departe unul de celalalt. Carierele lor au inflorit, insa amintirea povestii de dragoste traite la numai 17 ani i-a marcat. Cand soarta ii aduce impreuna la New York pentru o singura noapte, Mia si Adam descopera din nou bucuria de a fi alaturi unul de celalalt. O poveste sfasietoare despre iubire, regasire si alegeri imposibile, intr-o continuare a unui roman care i-a incantat pe cititorii de pretutindeni.

9. Spovedania unui preot ateu - Ion Aion

"Spovedania unui preot ateu" este o meditatie provocatoare pe tema conditiei umane, dar si o cautare a divinului, a credintei, dincolo de superstitii, dincolo de dogme, dincolo de orice religie institutionalizata. Nascuta dintr-o experienta directa de viata, tragica si tulburatoare, cartea refuza resemnarea si postuleaza o incredere reinnoita in umanitate.

"De multi ani port haina preotiei. Am slujit atatea Invieri, an de an, si atatea morti, mult mai multe, ori de cate ori s-a ivit prilejul. Am vazut atatea nasteri si decese, atatea vieti… atatea suflete pe dinauntru, din scaunul spovedaniei, acolo unde mii de oameni, de-a lungul vremii, mi-au aratat gandurile lor, indoielile, neputintele, durerile, dar mai ales toate mizeriile ascunse in viscerele lumii. Cand m-am hirotonit eram doar un copil. Dupa primele spovedanii, m-am maturizat. Dupa primele inmormantari, m-am abrutizat. Dupa atatea slujbe, m-am plictisit… de moarte… M-am saturat de studiul asta antropologic al omului religios. Candva m-a fascinat, dar acum, ca am vazut prea mult…" - Ion Aion.

10. Aviatorul - Evgheni Vodolazkin

Autorul bestsellerului international Laur, Evgheni Vodolazkin, revine cu o poveste coplesitoare despre memorie si vina, despre o iubire atat de puternica, incat invinge haosul si chiar moartea. Aviatorul a fost finalist la principalele premii literare din Rusia si a castigat, in 2016, Bolsaia Kniga — Premiul al doilea.

Innokenti Platonov, protagonistul romanului, fara a fi in realitate aviator, savarseste un zbor extrem intre inceputul si sfarsitul secolului XX, devenind obiectul unui experiment intreprins intr-un lagar cu destinatie speciala. Nascut in 1900, el este inghetat in azot lichid la mijlocul anilor ’20, iar in 1999, deja in alta lume, este dezghetat. Trezit din somnul experimentului pe un pat de spital, memoria lui Innokenti pare a fi tabula rasa. In incercarea de a-si reconstitui istoria personala, el incepe, la sfatul doctorului sau, sa noteze intr-un jurnal franturi haotice de amintiri: chipuri, imagini, intamplari. Treptat, apar Petersburgul din primii ani ai secolului XX, copilaria, scoala si intaia iubire, Revolutia din 1917 si, in sfarsit, lagarul. Odata cu iesirea din spital, pe Innokenti il asteapta o viata noua, in care poate sa iubeasca iar si sa redescopere lumea. O lume unde el, asa cum o arata si propriul sau nume, este un Candide — insa unul care se simte responsabil si pentru cele traite, si pentru cele netraite, tema vinovatiei aducand in Aviatorul ecouri dostoievskiene.

