Daca nu stii ce sa faci in acest weekend, dar nici nu vrei sa stai in casa si sa nu profiti de zilele de toamna, iti facem noi planul. Cateva dintre evenimentele care au loc zilele astea in Bucuresti si pe care ti le propunem sunt festivaluri de muzica, de mancare si bautura, proiectii de film si concerte, asa ca ai de unde alege.