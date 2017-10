In Romania pare ca s-a impamantenit obiceiul de a intarzia la orice fel de intalnire. Uneori, nici nu mai consideri ca e vorba de o intarziere, daca nu au trecut mai mult de 15-20 de minute de la ora stabilita. Din pacate, insa, punctualitatea este esentiala in afaceri, iar lipsa ei te poate face sa pierzi mai mult decat iti imaginezi.

Risti sa pierzi bani si proiecte bune

Publicatia Business Insider arata cat de rau strica imaginea lipsa de punctualitate la o intalnire de afaceri, la o sedinta sau la prezentarea pe care trebuie s-o sustii. Vei lasa tuturor impresia ca esti dezorganizat, neglijent, egoist si nepasator la nevoile altora, ca nu ai spirit de echipa sau pur si simplu ca nu esti de incredere. Ce poate fi mai rau pentru un om de afaceri decat o asemenea caracterizare? Si totul pentru ca nu ai avut grija sa pleci mai repede de la birou, ca sa nu ramai blocat in trafic.

Astfel risti sa ratezi semnarea unor contracte importante, finalizarea unei vanzari profitabile sau nu primesti slujba la care visai de multi ani si pentru care te-ai pregatit mult timp. Desigur, nimeni nu-ti va spune ca te-a refuzat pentru ca ai intarziat 30 de minute la intalnire, dar asta e realitatea. La urma urmei, nimeni nu vrea sa lucreze cu o persoana bine pregatita profesional, dar care nu preda la timp proiectele si pe care nu te poti baza la nevoie.

Prin urmare, cel mai bine ar fi sa iei in calcul cateva minute in plus pentru deplasare, astfel incat sa ajungi la intalnire cu 10 - 15 minute mai devreme decat ora stabilita. Vei lasa o impresia placuta, fiindca vei arata ca esti cu adevarat interesat de acel proiect, iar daca survine ceva pe drum si te mai intarzie putin, ai totusi sanse sa ajungi la ora care trebuie.

Iata de ce e bine sa porti mereu un ceas de mana si sa te obisnuiesti sa-l consulti cat mai des pe parcursul zilei, mai ales daca stii ca se apropie o sedinta sau o intalnire importanta. Cand ai mult de lucru nici nu stii cum zboara timpul si e pacat sa te trezesti in intarziere dintr-o simpla neatentie. Poti sa-ti setezi alarma la ceas, ca sa te avertizeze ca e momentul sa pleci la drum, sau sa fixezi ceasul cu cateva minute inainte. Este o solutie foarte simpla si cu efect garantat.

De ce sa te bazezi pe un ceas, nu pe un smartphone

Desigur, la ora actuala oricine lucreaza in business are permanent la el cel putin un smartphone, ca sa nu mai vorbim de laptop sau poate chiar si o tableta. Toate acestea arata cat este ora. Si atunci, de ce sa porti un ceas la mana? Pentru ca un ceas te ajuta sa ai succes, dupa cum explica publicatia Life Hack.

Iata care sunt avantajele unui ceas clasic, prin comparatie cu un smartwatch sau un smartphone:

Ceasul clasic este un accesoriu foarte elegant, atat pentru barbati cat si pentru femei. In cazul barbatilor, este singurul accesoriu care poate fi purtat in mediul business, in afara de verigheta, desigur. Astfel, un ceas cu bratara din piele sau metalica poate completa foarte frumos tinuta business.

La un interviu de angajare, un ceas frumos face impresie foarte buna. Mark Horstman, cofondatorul Manager Tools, recomanda canditatilor sa poarte mereu un ceas de mana cand merg la un interviu. Pe langa impresia buna pe care o lasa ceasul, poti verifica mult mai discret cat este ora, fara sa fie nevoie sa butonezi telefonul mobil. Discretia este intotdeauna binevenita!

In anumite cazuri, un ceas scump, de marca, este un simbol al statutului social. Acest lucru este valabil inclusiv in randul celor care lucreaza pe Wall Steet. Prin urmare, daca iti permiti un ceas de calitate, nu ezita sa-l porti! Vei arata ca stii sa apreciezi produsele rafinate si performante.

In anumite medii de afaceri, purtarea unui ceas de calitate demonstreaza ca esti un bun profesionist. In business, intri in contact cu oameni foarte diferiti, care provin din culturi si tari diferite. Elvetienii, de exemplu, vor fi foarte placut impresionati sa vada ca porti la mana un ceas bun. In schimb, ar fi pur si simplu contrariati sa vada ca te uiti pe smartphone ca sa verifici cat e ora.

In concluzie, punctualitatea este la fel de importanta ca pregatirea profesionala si arata celor din jur daca esti, sau nu, un partener de incredere. Iar un ceas de mana de calitate ar trebui sa devina un accesoriu indispensabil, la fel ca telefonul mobil si laptopul. Si nu uita ca acestea nu-l pot inlocui, doar il completeaza.

Sursa foto: Unsplash.com