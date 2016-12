In noua era a comunicarii digitale, cand tot mai multe agentii de PR tind catre servicii de social media si comunicare online, scrisul ramane o componenta majora in cadrul relatiilor publice, considera Liana Marin, fondatoarea grupului de marketing MMC. “Scrisul ramane “rege” in PR, tuturor ne place sa citim “povesti”. Cine stie sa scrie si sa transmita mesajul unei campanii sub forma de content pentru cititor, va ramane in lumea PR-ului vreme indelungata”, spune aceasta.

Liana Marin a fondat in urma cu zece ani MMC, grup care cuprinde agentiile Marin Marketing Companies si Mass Media Consulting. Fondatoarea MMC considera ca rezultatele superioare din aceasta industrie pot fi obtinute doar unui urma unui mix de strategii si canale de comunicare. “ Comunicarea unui proiect ar trebui sa fie un mix intre arta de a scrie un articol, content pentru cititori, elemente vizuale si video si distributie “smart” in mediul online si offline”, explica Marin.

Pe langa astfel de agentii de PR inovatoare, care creeaza continut relevant pentru cititori si mesaje non-verbale care raman in subconstient, in Romania inca exista agentii de publicitate care se autointituleaza agentii de PR, dar care nu ies din vechile tendinte, considera proprietara MMC. “Chiar daca pentru multe agentii de comunicare, PR-ul detine un procent important din portofoliu sau din cifra de afaceri, nu multe stiu sa comunice la nivelul asteptarilor anului 2017”, explica Liana Marin.

Astfel, daca vechile tendinte, precum varianta in care agentia scrie un comunicat si il transmite redactiilor dispare cu timpul, piata se orienteaza catre servicii de CSR, marketing afiliat sau social media, care pot reda acelasi continut, intr-o maniera mult mai atractiva si care sunt mult mai usor de masurat.

Astfel, daca pentru CSR exista formule de calcul al rezultatelor, pentru PR inca nu exista, acestea fiind intepretate in mod <clasic> dupa numarul aparitiilor in presa, iar odata cu cresterea online-ului, agentiile de PR vor trebui sa invete sa masoare rezultatele comunicarii.

O alta componenta importanta in comunicare este marketingul afiliat, care a avut o crestere semnificativa in 2016 la nivel national. “Marketingul afiliat, implementat intr-un plan de comunicare, poate mari impactul campaniei in timp scurt. Am realizat un studiu intern care ne arata din nou faptul ca cele mai importante obiective de marketing sunt fidelizarea, loializarea clientilor si cresterea vanzarilor in urma implementarii strategiei de marketing, care poate fi mobile, digital, de continut, social media, online, offline. Conform MarTech au fost delimitate sase clustere principale in tendintele marketing-ului 2017: Advertising & Promotion, Content & Experience, Social & Relationships, Commerce & Sales, Data, Management”, spune Liana Marin.

CSR-ul, in crestere

Pe de alta parte, CSR-ul – responsabilitatea sociala corporativa – este in crestere de la an la an, iar pentru 2017 partea filantropica si ecologica, atat la nivel national, cat si international, vor fi motoarele de crestere. Grupul MMC detine in portofoliu trei proiecte de CSR, din care doua sunt companii internationale, acreditate GRI (Initiativa Globala de Raportare- standardul international de responsabilitate sociala corporativa).

“Discutam despre o revolutie in domeniu printr-un demers voluntar ce presupune o tripla raportare, sociala, economica si de mediu. Speram ca in Romania, activitatile CSR –sustenabil sa contribuie la modificarea legislatiei astfel incat sa fie oprite defrisarile masive”, spune Liana Marin.

Plan de PR si instrument de masurare

In contextul aparitiei noii categorii de consumatori – Millenials, companiile isi reorienteaza serviciile si produsele in functie de acest public-tinta, “greu de satisfacut”, marind standardele de comunicare pentru brand-uri. “Cand spui Millenials, te gandesti automat la etica, fair-play, sustenabilitate, comunicare verbala si non-verbala in timp real, raspunsul prompt, viteza de reactie, timming-ul, plati online, viteza de reactie. Pe masura ce creste gradul de sofisticare, creste si nevoia unei analize rapide si amanuntite a brand-urilor”, spune Liana Marin.

Pe langa analiza brand-urilor, agentiile au nevoie de un plan de PR, dar si de un instrument de masurare a serviciilor de relatii publice, mai considera fondatoarea MMC. Nu in ultimul rand, industria de comunicare are nevoie de o legislatie moderna, bazata pe principiile eticii in afaceri, adaptata normelor UE, intrucat cea existenta este una precara, poate chiar abuziva prin ordonanta 25/2013, care a provocat pierderi in mass-media.