Grupul Pro TV, parte a CME (Central European Media Enterprises Ltd.) si care detine pe plan local sapte televiziuni - Pro TV, Acasa, Acasa GOLD, Pro Cinema, Sport.ro, MTV Romania si Pro TV International- a obtinut in 2016 venituri nete in valoare de 172,9 milioane de dolari, in crestere cu 11,3% fata de anul trecut.

In ultimul trimestru al anului 2016 (octombrie – decembrie), grupul Pro TV a obtinut un venit net in valoare de 54,7 milioane de dolari, reprezentand o crestere de 16.2% fata de aceeasi perioada a anului 2015,

In 2016, postul de televiziune Pro TV a obtinut cel mai mare share mediu din prime time de la masuratoarea moderna a audientelor, 25%. La nivelul de grup, Pro TV a obtinut o medie de 4,5 puncte de rating si 25,1% share pe parcursul intregii zile si 10,3 puncte de rating si 29,1% share in prime time, la nivelul publicului comercial, in timp ce grupul media secund a inregistrat o medie de 3,8 puncte de rating si 21,3% share pe parcursul intregii zile si 7,4 puncte de rating si 21% share in prime time.

In perioada octombrie – decembrie 2016, grupul Pro TV a inregistrat o medie de audienta de 5 puncte de rating si 26,9% share pe parcursul intregii zile si 11,4 puncte de rating si 29,8% share in prime time, spre deosebire de grupul media situat pe locul al doilea, care a inregistrat 4,3 puncte de rating si 22,8% share pe parcursul intregii zile, 9 puncte de rating si 23,7% share in prime time, pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani.

“In 2016, grupul Pro TV a inregistrat rezultate foarte bune atat la nivelul cifrelor de audienta obtinute, cat si al rezultatelor financiare, care au dus la o contributie semnificativa companiei CME. Avem incredere ca si anul 2017 va fi unul care va duce mai departe trendul ascendent pe care l-am avut in ultimul an”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV.

De asemenea, Central European Media Enterprises Ltd. a anuntat rezultatele financiare pentru ultimul trimestru din 2016, dar si pentru intreg anul. Astfel, veniturile nete au crescut 5% la rate efective si constante la 638,0 milioane dolari, in timp ce profitul operational inainte de depreciere si amortizare s-a imbunatatit 22%, la 150 milioane dolari.

Rezultate financiare CME:

Pietele de publicitate TV din cele sase tari in care sunt prezenti au crescut cu aproximativ 6% in 2016.

Veniturile din publicitate TV au crescut 5% in 2016, ca urmare a imbunatatirii in patru dintre cele sase tari, inclusiv in cele mai mari trei piete in care CME desfasoara activitatea: Republica Ceha, Romania si Republica Slovaca.

Taxele de transmisie si veniturile din abonamente au crescut 8% la rate efective si 9% la rate constante, in principal datorita cresterii numarului de abonati raportat de operatori, cat si datorita canalelor cu transmisie HD si a noilor canele disponibile exclusiv pe platformele acestora.

Veniturile din exploatare au crescut 18% la rate efective si 17% la rate constante in 2016 reflectand in primul rand cresterea de la an la an a profitului operational inainte de depreciere si amortizare, excluzand beneficiul de 12,0 milioane dolari in venituri din exploatare in 2015 din reversarea taxelor cu auditurile fiscale din Romania.

In Romania, din portofoliul CME fac parte: Pro TV - liderul televiziunilor din Romania, Acasa, Acasa GOLD, Pro Cinema, Sport.ro, MTV Romania si Pro TV International. Lansat in decembrie 1995, Pro TV este liderul televiziunilor din Romania. Cu un public tinta format din adulti cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 ani din zone urbane, Pro TV ofera o grila diversa de programe, care include filme si seriale internationale de top, dar si o varietate de productii locale - stiri, emisiuni de divertisment si programe de fictiune.