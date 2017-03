Action Global Communications, grup regional de consultanta in comunicare si relatii publice, prezent in 40 de tari inclusiv Romania, anunta o schimbare importanta in management: Chris Christodoulou preia rolul de CEO de la fondatorul companiei, Tony Christodoulou. Schimbarea de generatie vine dupa 45 de ani de la infiintarea firmei si este insotita de o reinnoire a identitatii de brand.

„Sunt onorat sa preiau mandatul de la tatal meu, impreuna cu puternica amprenta pe care el a lasat-o asupra acestei profesii. El a facut pionierat in industria de PR, prin activitati si filiale deschise chiar si in tari unde libertatea de expresie era cenzurata, la acea vreme. Industria noastra s-a transformat mult intre timp, dar unele lucruri raman la fel de importante, precum intelegerea culturala locala pe care o aducem clientilor internationali (...) Viziunea strategica pe care o cladim are in centru realitatea digitala care influenteaza in ultimii ani comunicarea si mediul de business. In toate cele 40 de tari in care activam vedem un avant fara precedent al acestei noi realitati. De aceea am creat Action Digital, printr-o achizitie realizata in anul 2015, ca un centru de competente digitale si consultanta de specialitate la nivelul retelei”, a declarat Chris Christodoulou, noul CEO Action Global Communications.

Tony Christodoulou ramane activ in cadrul grupului, din pozitia de Chairman. El a infiintat compania in anul 1971 si a construit reteaua pornind din Nicosia, Cipru – fiind numita de Holmes’ Report „Imperiul Soarelui”. Tony a cladit o retea independenta unica, cu birouri in cele mai diverse zone emergente din ultimile decenii: din Europa Centrala si de Est, Rusia, tarile CIS, Asia Centrala, Orientul Mijlociu, Africa de Nord si Zona Mediteraneana. De-a lungul anilor, el a fost alaturi de companii internationale precum British Airways sau OMV inca din momentul in care acestea si-au inceput investitiile in tarile din Europa de Est. Action este una dintre cele mai vechi agentii din regiune, care s-a dezvoltat odata cu industria si comunitatea profesionala.

Grupul a fost implicat in ultimii ani in campanii de comunicare din alte tari precum Japonia, Statele Unite, Mongolia, Panama, Brazilia sau Nigeria.

In Romania, Action are aproape 20 de ani de experienta si ofera servicii integrate de consultanta in comunicare si relatii publice pentru organizatii precum: OMV Petrom Marketing, Deloitte, Enel, GE, Comisia Europeana, GTS Telecom, Honeywell, IMMOFINANZ, Boehringer Ingelheim, Medicover sau Porsche Finance Group.