Cea de-a XII-a editie a Salonului International de Carte Bookfest are loc in perioada 24-28 mai, la Romexpo si aduce peste un milion de titluri, 200 de edituri, mii de noutati editoriale, concursuri si nu in ultimul rand, reduceri de pana la 90% pentru carti. Anul acesta, Suedia, care are una dintre cele mai dezvoltate piete de carte, este oaspetele de onoare al targului.

Romexpo gazduieste saptamana viitoare aproximativ 400 de evenimente in cadrul Salonului International de Carte Bookfest, cel mai important eveniment al pietei editoriale: de la lansari de carte, targuri, proiectii de film si piese de teatru, ateliere, concerte si workshopuri. Iata care sunt principalele headline-uri ale editiei 2017:

Bookfest 2017: Suedia, invitatul de onoare

Tara invitata de onoare in acest an la Salonul International de Carte Bookfest este Suedia, care detine una dintre cele mai de succes piete de carte din lume. Pe langa participarea ambasadorului Suediei in Romania, E.S. Anneli Lindahl Kenny, noua scriitori, ilustratori si editori vor fi prezenti inca din prima zi a salonului de carte: designerul grafic si ilustratoarea Stina Wirsén, Mårten Sandén, presedinte al Academiei Suedeze a Scriitorilor pentru Copii, Athena Farrokhzad, care a scris cartea ”Trado”, poeta Cecilia Hansson, Majgull Axelsson, una dintre cele mai importante scriitoare suedeze din prezent, scriitorul Aris Fioretos, Jacob Dalborg, director al trustului Bonnier, editorul Arina Stoenescu si Johannes Klennel, editor al uneia dintre cele mai vechi reviste europene de banda desenata alternativa din lume, ”Galago”, si al editurii cu acelasi nume.

Programul pregatit de Suedia - Creand povesti - include evenimentele dedicate literaturii, intalnirilor cu scriitorii, precum si manifestari pentru dedicate profesionistii din industria de publishing: editori, graficieni, ilustratori sau traducatori.

Standul Suediei, in calitate de tara invitata de onoare a Salonului de Carte Bookfest, editia a XII-a, va fi amplasat in Pavilionul C4, iar cele aproximativ 20 de evenimente organizate de Ambasada Suediei in Romania vor avea loc atat la stand, cat si la spatiul de evenimente din cadrul Pavilionului C4.

Bookfest Junior 2017, mai mare

Editia din acest an a celui mai important eveniment din piata cartii se concentreaza foarte mult si pe publicul copiilor si al adolescentilor. Astfel, Bookfest Junior, evenimentul dezvoltat special pentru cei mici, va fi de doua ori mai mare decat in anii anteriori si va cuprinde titluri si colectii noi, intalniri cu autori si ilustratori, ateliere, proiectii si spectacole, premii si reduceri, concepute special pentru copii si adolescenti. Totodata, vizitatorii sunt asteptati cu reduceri de la 20% si pana la 70% la toate cartile pentru copii si adolescenti.

De asemenea, copiii pot participa la marele concurs al acestei editii, al carei mare premiu consta in trei tabere, dar si doua sute de carti oferite de editurile participante si un curs gratuit pntru copii.

Bookfest 2017: reuniune diplomatica

Pe langa ambasadorul Suediei in Romania, alti diplomati de rang inalt vor fi prezenti la ceremonia de deschidere a salonului de carte, ce va avea loc pe 24 mai. Astfel, E.S. Anneli Lindhal Kenny va fi insotita de E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Israelului - Invitat de Onoare Bookfest 2016 - si de E.S. Hans Klemm, ambasadorul SUA, Statele Unite ale Americii urmand sa fie Invitat de Onoare al editiei Bookfest din 2018.

Alte nume importante din viata publica prezenti la eveniment vor fi Consilierul Prezidential Sergiu Nistor, Irina Cajal, subsecretar de Stat de la Ministerul Culturii, Grigore Arsene, presedintele Asociatiei Editorilor din Romania si organizatorul evenimentului, precum si procurorul general al Romaniei Augustin Lazar, care isi va lansa o carte pe o tema actuala, Conflictul de interese, aparuta la editura Universul Juridic. De asemenea, fostul vicepremier Vasile Dancu va participa la lansarea celui mai recent volum al sau, "Politically incorrect. Scenarii pentru o Romanie posibila, publicat de editura Scoala Ardeleana.

Sursa foto: Bookfest - Salonul International de Carte Facebook