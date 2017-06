Piata de media din Romania va ajunge la 403 milioane de euro anul acesta, in crestere cu 10% fata de 2016, cand s-a situat la valoarea de 366 milioane de euro, potrivit celei de-a XXI-a editii a raportului Media Fact Book. Raportul mai arata ca daca acest ritm de crestere se va mentine in urmatorii ani, piata de media va atinge in 2020 varful inregistrat in 2008.

"Anii 2015 si 2016 au adus pentru piata de media cele mai mari cresteri de dupa criza, iar acest trend este asteptat sa continue. Aceasta evolutie pozitiva depinde, insa, si de factori ce tin de economia tarii, fiind astfel ajutata anul trecut de cresterea consumului intern pe fondul cresterii salariului mediu pe economie, dar si al scaderii TVA. Cu toate acestea, consumul de media pe cap de locuitor, situat in 2016 la valoarea de 17 euro, este mult sub nivelul de cca. 70 euro inregistrat la nivel global si incomparabil cu cel de peste 150 euro atins in tarile din vestul Europei”, afirma Alexandra Olteanu, Managing Director, Initiative.

Desi ponderea digitalului creste in mod constant in ultimii ani, Romania ramane totusi o piata puternic dominata de TV, cu un procent de 65%. Tinand cont de versatilitatea ofertei de posturi TV comerciale, combinata cu un declin in audiente pe principalele categorii de public vizate, dar si cu o crestere sustinuta a veniturilor din publicitate in 2016 si 2017, preturile TV se afla sub o puternica presiune inflationista. Totusi, acest canal a fost principalul motor al pietei de media anul trecut, cu o crestere de 13%, cea mai mare de dupa 2009, ajungand la valoarea de 240 de milioane de euro.

Digitalul, cu o cota de piata de 18%, nu si-a atins inca potentialul in Romania, comparativ cu alte tari, dar este asteptat sa se apropie in anii urmatori de nivelul inregistrat in Europa. In 2016, digitalul a crescut cu 12% la 64 milioane de euro. In ceea ce priveste perspectivele de crestere, publicitatea video asociata acestui tip de continut si mobile-ul vor aduce cele mai bune rezultate in viitorul apropiat, alimentate de accesarea tot mai mare a internetului de pe smartphone, la viteze foarte ridicate. Facebook-ul creste cel mai repede, fiind mediul in care petrecem cel mai mult timp – are 6,9 milioane de utilizatori zilnici (dintre care 6,1 milioane il acceseaza zilnic de pe dispozitivele mobile).

De asemenea, radio-ul a crescut cu 5% in 2016, ajungand la valoarea de 20 milioane de euro. Consumul mediu zilnic de radio este in prezent de 96 minute, acest canal fiind utilizat in special pentru promotii si campanii tactice. OOH-ul a ramas la un nivel stabil de 28 de milioane de euro. In ciuda instabilitatilor legate de cadrul legislativ, bugetele de publicitate OOH sunt solide pentru urmatorii ani, existand chiar si unele perspective de crestere a investitiilor in outdoor.

Printul a inregistrat inca un an de declin in ceea ce priveste numarul de cititori, tirajele si bugetele, cauzat de preferinta tot mai mare pentru celelalte canale, dar si de lipsa de diferentiere intre titlurile din aceeasi categorie. Astfel, in urma unei scaderi de 10%, piata de print a ajuns la valoarea de 14 milioane de euro.

Perspective pentru 2017

Modul de alocare a bugetelor intre canalele media va fi usor diferit in 2017: TV-ul este asteptat sa creasca din nou cu inca 10% si sa se situeze la valoarea de 264 milioane euro, in timp ce online-ul va inregistra cea mai mare crestere din cadrul canalelor media pentru 2017, de 15%, ce-l va situa la valoarea de 74 milioane euro.

Tot anul acesta, se estimeaza ca radio-ul va creste cu 13%, cea mai mare crestere a sa de pana acum, determinata de o schimbare in randul celor mai mari spenderi: pharma, urmata de telekom si retail. De asemenea, OOH-ul se va majora cu 5%, iar printul va continua sa scada, dar cu un procent mai mic, de doar 5%.

Media Fact Book este singurul raport de analiza a pietei romanesti de media si publicitate, ghid editat anual de agentia Initiative, incepand din 1997. In plus fata de anii precedenti, editia din 2017 include o analiza a pietei de media din Europa Centrala si de Est si un capitol nou despre Big Data.

Initiative este una din cele mai mari retele independente de media din lume, asigurand servicii specializate de planificare si cumparare de media, de strategie, consultanta de media si new media. Initiative este membra a Interpublic Group of Companies si este afiliata retelei internationale Initiative Worldwide. In Romania, Initiative este membra a grupului de companii din care mai fac parte agentiile MullenLowe, Golin, Profero, Medic One si BPN.

