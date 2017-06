Optimedia, agentia de media parte a Grupului Publicis One, si-a schimbat numele in Blue 449. Schimbarea face parte dintr-un proces larg de transformare in toate pietele in care grupul opereaza, al carui scop este adaptarea resurselor globale si locale la nevoile clientilor. Optimedia a operat in Romania timp de 20 de ani.

Lansat acum doi ani de catre ZenithOptimedia, sub modelul noii retele de media „open source”, Blue 449 detine in acest moment 23 de birouri deschise in 13 piete internationale importante, avandu-l la conducere pe Andras Vigh, Global Brand President.

Principiul „open source” si-a gasit analogia in sfera tehnologiei si este determinat de codul de baza al programului, creat special sa incurajeze o continua raspandire, adaptare si dezvoltare la scara larga. Acest principiu a devenit filosofia Blue 449, potrivit careia colaborarea este esenta abordarii de business.

„Obiectivul nostru este acela de a crea o amprenta globala consecventa prin modelul ‘open source’ al agentiei de media, iar, in acest sens, facem progrese rapide. Romania va deveni a 15-a noastra piata si al 23-lea birou deschis”, a declarat Andras Vigh, presedinte global brand Blue 449.

La nivelul managementului local, agentia Blue 449 va fi condusa de Cezar Batog, fost Managing DirectorOptimedia,.Maria Tudor, Chief Media Officer Publicis One, coordoneaza toate agentiile de media ale Grupului in regiunea Europei Centrale si de Est – Zenith, Starcom, Spark | Mediavest, Blue 449.

Blue 449 este unul dintre cele cinci brand-uri ale Publicis Media. In frunte cu Andras Vigh, presedintele Global Brand, Blue 449 opereaza pe 13 piete prin 23 de birouri cu peste 1200 de angajati si isi va extinde prezenta in 2017.

Publicis One Romania este unul dintre cele mai mari grupuri de comunicare din tara, sub umbrela caruia opereaza urmatoarele brand-uri: Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi, Starcom, Blue 449, MSLGROUP The Practice, Publicis Consultants, iLeo, Nurun, The Geeks, Publicis Dialog si Publicis Events. La nivel local, Publicis One este condus de Teddy Dumitrescu - Chief Executive Officer, Stefan Iordache - Chief Operating Officer si Mihaela Botea - Chief Financial Officer.

Grupul Publicis este structurat in jurul a patru hub-uri cheie: Publicis Communications, Publicis.Sapient, Publicis Media si Publicis Health. Pentru pietele mici si mijlocii din intreaga lume, Publicis Groupe a creat Publicis One - un nou model organizational in care toate brandurile isi pastreaza identitatea, dar sunt subordonate unui nucleu operational pentru planificarea strategica, analiza si construirea de brand, oferindu-le scara necesara spre succes si cu acces la resursele, cunostintele si abilitatile tuturor celor patru hub-uri de comunicare.