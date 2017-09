Adrian Verzila s-a alaturat echipei PRO incepand cu aceasta saptamana, in functia de Senior PR Coordinator. In cadrul echipei de PR, Adrian va dezvolta si implementa strategii de comunicare pentru productiile si vedetele PRO TV coordonate de Cristina Stanciulescu.

Cu o experienta de 6 ani in PR, Adrian a lucrat atat in televiziune timp de 4 ani, dar si pentru companii carora le-a promovat imaginea prin campanii dedicate. “Pentru mine, venirea la PRO TV reprezinta o onoare si provocare in acelasi timp. Ma bucur sa fac parte dintr-o echipa foarte creativa, plina de energie si de-abia astept sa ma dedic 100% proiectelor PRO”, a declarat Adrian Verzila, Senior PR Coordinator PRO TV.

“In ultima luna, am adaugat doi noi colegi in echipa PRO TV: Adrian Verzila (Senior PR Coordinator) si Cristina Stanciulescu (Celebrities PR Manager). Venirea lor reprezinta un pas extrem de important in dezvoltarea echipei de comunicare PRO TV. Tinand cont de experienta si expertiza fiecarui membru al echipei pe care o conduc, sunt ferm convinsa ca formula actuala ne va permite sa cream povesti de succes pentru tot ceea ce inseamna PRO TV.”, a spus Cornelia Pitigoi, Head of Corporate Communications PRO TV.