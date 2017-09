Romanii au lasat anul trecut peste 53,6 milioane de euro in cinematografe, potrivit datelor Centrului National al Cinematografiei. Mai bine de 13 milioane de bilete au fost cumparate in cele 92 de retele de cinema din Romania. Care sunt cele mai mari si ce incasari au avut anul trecut?

Liderul pietei cinematografice este de departe Cinema City, cu o retea nationala de 25 de locatii si 231 de ecrane. Anul trecut, Cinema City a avut peste 7,9 milioane de spectatori care au generat incasari de mai bine de 34 de milioane de euro.

Pe pozitia secunda in topul cinematografelor din Romania se afla Baneasa Developments, compania care detine Baneasa Shoppiny City si Grand Cinema & More. Anul trecut, Grand Cinema & More a avut incasari de peste 4,7 milioane euro, un numar aproximativ de 950.000 de bilete vandute intr-o singura locatie, ce detine 13 sali de proiectie.

Movieplex Cinema detine, de asemenea, un singur cinematograf, in centrul comercial Plaza Romania, inca din 2005. Anul trecut, cinematograful a vandut peste 708.000 de bilete si incasat aproximativ 2,99 milioane euro. Movieplex Cinema detine 11 sali de proiectie.

Sursa foto: Fer Gregory/Shutterstock