Astfel, daca o persoana ar cumpara actiuni ale transportatorului de produse petroliere Conpet in valoare totala de 1.090 de lei (10 actiuni), aceasta ar primi 166 lei sub forma de dividende pe data de 20 iulie, echivalentul unui castig/randament de 15,2%. Pentru comparatie, marile banci din Romania ofera in prezent dobanzi de cel mult 1% pentru depozitele la termen pe 12 luni, in vreme ce bancile de mici dimensiuni au dobanzi ce ajung la 2,2%/an.

Conpet vrea sa distribuie anul acesta trei dividende: unul clasic, din profitul inregistrat in 2016, si doua din rezervele societatii, valoarea totala a dividendului brut ajungand la 16,6 lei.

La randul sau, Banca Transilvania le-a propus actionarilor distributia unui dividend brut al carui randament este de 2,1%, precum si actiuni gratuite care ar genera un castig de 19% avand in vedere cotatiile actuale de pe Bursa de Valori Bucuresti.

Compania

Randament (%)

Valoare dividend brut (lei/actiune)

Top 5 cele mai mari castiguri Banca Transilvania* 21,2 0,06 Conpet 15,2 16,6 Oil Terminal 12,5 0,0244 Transgaz 12,4 46,33 Fondul Proprietatea** 11,4 0,1

*In cazul Banca Transilvania, randamentul este cumulat (dividende + actiuni gratuite)



**In cazul Fondul Proprietatea, dividendele au fost inlocuite cu doua distributii de numerar (0,05 lei/actiune fiecare)

“Anul acesta pretentiile au crescut. Tinta este acum un dividend cu randament mai mare de 10%. Investitorii nu mai reactioneaza pozitiv la propunerea unui dividend cu randament mai mic de 10%. A contribuit masiv la aceasta stare de spirit memorandumul Guvernului prin care impune societatilor care au capital majoritar de stat sa repartizeze dividende intr-o cota de minim 90% din profit. Incercarile de a ocoli dorinta Guvernului nu au fost apreciate de investitori. De exemplu, Transgaz a dezamagit cu prima propunere de dividend, chiar daca randamentul acestuia nu era de neglijat”, mentioneaza Simion Tihon, broker in cadrul societatii de intermediere Prime Transaction.

Alte companii care isi vor rasplati actionarii cu dividende al caror randament depasesc 10% sunt Oil Terminal, Transgaz, Fondul Proprietatea si Electroarges.

Societatea de stat Transgaz a propus initial un dividend brut de 25,7 lei/actiune, insa ulterior decizia a fost modificata, dividendul ajungand la 46,33 lei/actiune. Majoritatea celorlalte companii listate pe bursa au propus distributii cu randamente cuprinse intre 5 si 8%. Potrivit unui studiu realizat anul trecut de banca germana de investitii Berenberg, companiile romanesti ofera cel mai ridicat randament al dividendelor din lume.

Compania

Randament (%)

Valoare dividend brut (lei/actiune)

Tabloul complet al dividendelor Electroarges 10,8 0,18 Romgaz 8,7 2,49 SIF Transilvania 8 0,02 THR Marea Neagra 7,6 0,0068 Zentiva 7,4 0,155 Prebet Aiud 7,3 0,028 Turbomecanica 7,2 0,0105 Transelectrica* 7,2 2,257 Antibiotice Iasi 7,2 0,038 Vrancart 6,8 0,0136 Santier Naval Orsova 6,8 0,2 BRD 6 0,73 Transelectrica* 6 1,881 Biofarm 5,9 0,017 Impact Developer 5,8 0,0404 SIF Muntenia 5,6 0,04 Artego Targu-Jiu 5,4 0,31 Nuclearelectrica 5,3 0,33 Electrica 5,3 0,7415 SIF Moldova 5,2 0,044 Petrom 5 0,015 IAR Brasov 0,33 4,8 SIF Oltenia 4,7 0,0815 Mecanica Ceahlau 4 0,0049 SIF Banat-Crisana 3,1 0,06 Bursa de Valori Bucuresti 3 0,92 Teraplast 2,9 0,016 Aerostar 2,6 0,09 Conted Dorohoi 2,6 0,81

*Transelectrica a facut doua propuneri de dividende

Toate randamentele sunt calculate avand in vedere cotatiile inregistrate in timpul sedintei bursiere de marti, 28 martie

Sursa foto: Shutterstock