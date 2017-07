Un procent de 92% dintre romani sunt de parere ca eforturile de combatere a economiei subterane trebuie conduse de catre autoritati. In acelasi timp 7 din 10 romani sunt de parere ca majoritatea banilor obtinuti din taxe sunt folositi intr-un mod nejustificat si ca banii economisiti prin combaterea economiei gri ar trebui sa fie cheltuiti pe serviciile publice, precum educatia, sistemul public de sanatate sau infrastructura rutiera. Cu toate acestea, 9 din 10 romani sunt gata sa sprijine actiunile autoritatilor in lupta cu economia subterana. Pe de alta parte, 42% dintre cetateni cred ca oamenii obisnuiti nu au nicio influenta la nivelul economiei gri, in timp ce 40% cred contrariul, potrivit studiului.

„Romanii stiu care sunt formele pe care le ia economia gri si ar sustine si mai mult lupta impotriva ei daca nu s-ar lovi de un obstacol major: folosirea banilor obtinuti din taxe intr-un mod nejustificat. Ce isi doresc romanii cu adevarat este sa reduca economia gri, iar banii economisiti din combaterea ei sa fie folositi pentru ceea ce conteaza cu adevarat pentru ei: educatia, sistemul public de sanatate sau infrastructura rutiera. In aceeasi masura in care banii publici vor fi folositi pentru binele comun, intr-un mod transparent, si romanii vor sustine autoritatile in lupta impotriva economiei subterane”, a adaugat Cosmin Vladimirescu, General Manager, MasterCard Romania.

Chiar daca 89% dintre romani stiu ca este ilegal sa nu isi platesca taxele sau sa nu isi declare veniturile, 1 din 2 participanti la studiu crede ca evitarea platirii taxelor este justificata, pentru ca acestea sunt prea mari.

In Romania, economia gri este asociata, in principal, cu angajarea fara contract de munca si cu nedeclararea tuturor tranzactiilor sau a unei parti din ele pentru a evita plata taxelor, dar si cu nedeclararea veniturilor, cu contrabanda si cu evaziunea fiscala, mai arata studiul.

Un procent de 66% dintre romanii care au participat la studiu sunt constienti de existenta economiei ascunse, iar gradul de constientizare asupra acestei probleme creste odata cu varsta: 1 din 3 tineri cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani a auzit despre economia gri, in timp ce 9 din 10 romani cu varste intre 55 si 64 de ani stiu despre ea.

Aproape toti romanii (95%) sunt constienti ca, din punct de vedere legal, trebuie sa primeasca chitanta, iar 9 din 10 respondenti cred ca trebuie sa ceara dovada platii la finalul tranzactiei. Studiul mai arata ca 82% dintre respondenti sunt de parere ca ar trebui sa anunte autoritatile de fiecare data cand nu primesc dovada platii.

Pentru 7 din 10 romani, conteaza daca comerciantii printeaza sau nu chitanta. Insa, daca se gandesc la cele mai recente 10 cumparaturi pe care le-au facut, doar 11% dintre respondenti au luat chitanta printata de comercianti.

Romanii isi doresc sa plateasca mai des cu cardul

Studiul arata, totodata, ca 4 din 5 respondenti isi doresc sa plateasca mai des cu cardul, ca solutie de a combate economia subterana, in timp ce jumatate dintre acestia cred ca ar trebui introdusa obligatia de a detine un terminal POS pentru comercianti. Mai mult, 8 din 10 romani sunt de parere ca economia subterana poate fi combatuta si prin solicitarea chitantei.

Studiul s-a desfasurat in Romania si in alte 9 tari din Europa de Est (Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia si Slovenia). Studiul a fost realizat prin intermediul unui chestionar online, pe o grupa de varsta reprezentativa cuprinsa intre 15 si 64 de ani, pe un esantion de 806 de respondenti. Cercetarea avut loc in luna februarie a acestui an. Studiul, comandat de Mastercard, a fost coordonat de Ipsos.

Mastercard este o companie de tehnologie in industria globala de plati.

Sursa foto: By Jeff Wasserman / Shutterstock.com