Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a "atacat" pentru a doua oara administratorii de pensii private, intr-un interval de numai cateva luni, ceea ce a adus din nou in atentie intrebarea: care sunt de fapt planurile reale ale Guvenului in ceea ce priveste sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II)? Daca prima data a declarat ca Pilonul II se va desfiinta (dupa care a revenit si a retractat declaratia), in urma cu doar doua zile, Ionut Misa a criticat comisionul de 2,5%, perceput de catre administratori din cuantumul contributiei lunare, in ideea ca acesti bani nu ajung de fapt in pensiile romanilor. Vom incerca astfel sa aflam cat de mult ar fi crescut economiile unui participant la Pilonul II daca nu exista acest comision, comparativ cu valoarea curenta a contului mediu si profitul net.

Simularea urmatoare reflecta situatia unui participant la sistemul de pensii private obligatorii, care a contribuit timp de 111 de luni la fiecare fond de pensii de Pilon II, virand o contributie aferenta castigului salarial mediu pe economie. Procentul contributiei pentru Pilonul II a fost cel real: de la 2% din luna mai 2008 la startul sistemului, pana la 5,1% in prezent, ramas la acest nivel in urma amanarilor succesive de majorare a contributiei fata de calendarul initial, realizate de catre mai multe Guverne anterioare. Nivelul contributiei ar fi trebuit sa ajunga la 6% din venitul brut al tuturor participantilor la Pilonul II inca din 2016.

Aceste amanari succesive au privat in consecinta participantii la Pilonul II de efectul compunerii pe termen lung a acestor sume, iar in final, de o suma mai mare si, implicit, o pensie mai mare.

Modul de lucru reflecta 100% principiile de functionare ale fondurilor de pensii: din contributia bruta a fost dedus comisionul de 2,5% (stabilit prin legislatie), apoi suma ramasa a fost folosita pentru a achizitiona unitati de fond in data de 20 ale fiecarei luni (sau prima zi lucratoare dupa aceasta data). La final, am adunat numarul de unitati de fond acumulate in 111 de luni de contributii si le-am actualizat la valoarea unitatii de fond din data de 4 iulie 2017 (cel mai recent disponibil). Fondurile de pensii au fost apoi ordonate dupa valoarea curenta a contului mediu, calculat dupa metoda descrisa anterior. Atat suma acumulata, cat si profitul net realizat reprezinta valori nete reale, nete de toate comisioanele de administrare.

Administrator Suma totala contribuita Suma totala acumulata (contributii + castiguri - comisioane) Profit net realizat in cele 111 luni de contributie Profitul net obtinut, raportat la suma totala contribuita BCR 9.491 12.304 2.813 29,6% Metropolitan 9.491 12.243 2.752 29,0% Generali (Aripi) 9.491 12.038 2.547 26,8% NN 9.491 12.026 2.535 26,7% Aegon (Vital) 9.491 11.989 2.498 26,3% BRD 9.491 11.764 2.273 24,0% Allianz-Tiriac (AZT) 9.491 11.586 2.095 22,1% Toate sumele prezentate mai sus sunt exprimate in lei si reprezinta rezultatul calculelor Wall-Street.ro

Asadar, un participant la sistemul de pensii private obligatorii, care a contribuit timp de 111 de luni la BCR, de exemplu, virand constant o contributie aferenta castigului salarial mediu pe economie ar fi acumulat numai din contributii (nete de comisioane) suma de 9.491 de lei, la care s-ar adauga un castig net 2.813 lei, adica un randament de 29,6%.

In acelasi timp, valoarea totala a comisioanelor de 2,5% incasate de catre fiecare administrator, in exemplul nostru, din contributiile lunare, aferente castigului salarial mediu pe economie, se ridica 237,27 de lei, in cei peste noua ani de economii la Pilonul II, adica nici 10% din castigul net. Putem astfel deduce ca randamentele obtinute de catre toti administratori compenseaza cuantumul comisioanelor de 2,5% retinute la fiecare contributie lunara la Pilonul II.

De altfel, potrivit statisticilor oficiale, in cei noua ani de activitate, fondurile de pensii private obligatorii au primit in administrare contributii brute de 28,2 miliarde e lei, diferenta pana la activele nete de 35,1 miliarde lei (7,7 miliarde euro) in suma de 6,91 miliarde de lei (peste 1,51 miliarde de euro) reprezentand castigul total obtinut din investitii, net de toate comisioanele.

Cu alte cuvinte, romanii au castigat de pe urma viramentelor la Pilonul II sume totale de peste un miliard si jumatate de euro, doar din investitiile fondurilor, sume care se adauga contributiilor deja virate in conturile lor personale. Bineinteles, suma totala acumulata individuala constituie rezultatul contributilor fiecaruia, in functie de venitul brut obtinut in aceasta perioada, de continuitatea viramentelor sau de politica de investitii a administratorului ales.