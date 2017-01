In SUA, compania a adaugat 1,9 milioane de abonati noi, la acestia adaugandu-se 5,1 milioane la nivel global.

Veniturile inregistrate in trimestrul patru s-au ridicat la 2,48 miliarde de dolari, versus estimarea de 2,47 miliarde de dolari a Wall Street. In trimestrul curent, Netflix estimeaza ca va mai adauga 1,5 milioane abonati in SUA si 3,7 milioane de noi abonati la nivel mondial.

Netflix a confirmat de asemenea ca va adauga circa 1.000 de ore de continut original in 2017, versus 600 de ore adaugate in 2016.