Kudika.ro , una dintre cele mai importante publicatii online de lifestyle feminin, se relanseaza cu un look nou si o abordare inedita. Astfel, echipa Kudika aborda un ton optimist in relatarea stirilor, apeland la opinii pozitive in comentarea realitatii zilnice.

"Repozitionarea brandului a venit ca o urmare fireasca a contextului virtual si ca un “contraatac pozitiv” la stirile negative cu care suntem bombardati in fiecare zi. Ne-am propus sa le oferim utilizatorilor nostri articole si stiri concepute in note pozitive, dar in acelasi timp ancorate la realitate", spune Oana Bulzan, project manager Kudika.ro.

"Uneori, sa fii impotriva valului poate parea o misiune asumata doar de idealisti ca Don Quijote si ale sale proverbiale mori de vant. Alteori, dupa atatea vesti intunecate si o atmosfera adesea la fel de gri, am decis sa facem din lumea in care traim una in care ne face placere sa deschidem ochii in fiecare zi. Pentru ca da, schimbarea vine intotdeana intai de la noi, din mainile noastre si suntem bucurosi sa putem impartasi cu fiecare dintre cititorii nosti zambetul de azi, de maine si din toate cele care vor urma." Raluca Mateiu, CEO InternetCorp.

Site-ul este conceput in jurul a trei sectiuni majore. Acestea sunt Inspirational, locul in care cititorii vor gasi in fiecare zi vestile bune de la astre, quiz-urile care au devenit parte a identitatii de brand si sfaturi practice pretioase incarcate de energie pozitiva.

In sectiunea Lifestyle pot fi gasite micile trucuri de infrumusetare a trupului, a mintii si a zilelor cu ajutorul articolelor despre dragoste si relatii, wellness, travel, fashion, beauty si viata in verde.

In cele din urma, utilizatorii noului site Kudika.ro vor face cunostinta cu oamenii din spatele cuvintelor - cititorii vor putea interactiona direct cu echipa si vor gasi in fiecare zi in paginile-profil ale redactorilor recomandari, opinii si texte personalizate.

Lansata in aprilie 2005, Kudika a urcat rapid in topul preferintelor cititoarelor, devenind una dintre cele mai citite reviste online de lifestyle feminin. Femeia Kudika este o tanara independenta, dornica de afirmare personala, dar concentrata pe ascensiunea profesionala, curioasa sa afle cele mai in voga tendinte si noutati din moda si frumusete, nutritie, wellness si psihologie.

Internetcorp este la momentul de fata unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata publishing de online si cuprinde patru verticale de continut: business, stiri, lifestyle si target feminin, incluzand in portofoliu 9 site-uri proprii, dintre care 7 cu versiuni distincte pentru utilizatorii de dispozitive mobile. Printre cele mai importante publicatii din portofoliu sunt wall-street.ro, 9am.ro, start-up.ro, kudika.ro sau garbo.ro.