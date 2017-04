Un hacker care afirma ca a furat toate episoadele ce compun cel de-al cincilea sezon al serialului ”Orange Is The New Black”, produs de Netflix, a cerut acestei platforme de streaming video sa ii plateasca o rascumparare. In caz contrar, hackerul ameninta ca va publica online toate episoadele inainte de premiera oficiala a noului sezon, informeaza site-ul revistei People.

Intr-o declaratie pentru EW, reprezentantii Netflix au spus ca firma americana este ”la curent cu situatia”. ”Site-ul unui furnizor de productii pentru mai multe studiouri TV majore a fost compromis, iar autoritatile si politia investigheaza aceasta bresa de securitate”, au transmis reprezentantii companiei Netflix, potrivit News.ro.

Folosind pseudonimul The Dark Overloard, acel pirat cibernetic pretinde ca a incarcat deja primul episod din cel de-al cincilea sezon al serialului ”Orange Is The New Black” pe mai multe site-uri specializate in partajarea de fisiere video. Acelasi hacker afirma ca a furat productii video ale mai multor companii din industria de divertisment.

Potrivit Associated Press, FBI participa la ancheta ce a fost demarata in acest caz. Al cincilea sezon al serialului ”Orange Is The New Black” va avea premiera oficiala pe platforma Netflix pe 9 iunie. Stirea a fost publicata in premiera pe site-ul EW.com.

”Orange Is The New Black”, un serial dramatic cu accente de comedie, difuzat de platforma online Netflix, a fost creat de Jenji Kohan si produs de Tilted Productions in colaborare cu Lionsgate Television. Serialul are la baza volumul de memorii ”Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison”, publicat de Piper Kerman in 2010, ce descrie experientele scriitoarei in perioada in care a fost incarcerata in penitenciarul federal pentru femei din localitatea Danbury.

Show-ul s-a bucurat inca de la primul sezon de o popularitate uriasa in randul abonatilor platformei Netflix si a fost apreciat de criticii de specialitate, fiind recompensat cu numeroase trofee si distinctii, inclusiv cu patru premii Primetime Emmy (din 16 nominalizari), sase nominalizari la Globurile de Aur, patru Screen Actors Guild Awards, un premiu Producers Guild of America si un Peabody Award.

Sursa foto: Gil C / Shutterstock.com