Alex Cernatescu este foarte plastic si, de-a lungul interviului video, nu poti sa nu zambesti cand povesteste cum a gandit noul format al companiei, astfel incat sa devina mai agil – „intr-o agentie traditionala, totul este impartit pe departamente. Noi am renuntat la ele si am format mici agentii, in cadrul unei agentii mai mari”, spune Alex Cernatescu, CEO la Infinit Solutions .

Per total, el apreciaza evolutia clientilor din piata ca fiind una pozitiva, insa, daca ar fi sa le dea un sfat, ar fi sa fie mai curajosi cu mediul digital. „Noi facem lucrurile cel putin bine, masurabil. Insa, dupa cum spunea cineva, „good is the enemy of excellence”! Noi indemnam la curaj – unul inteligent, testat inainte”.

Si aici, de altfel, rezida arta in digital – sa reusesti sa te adaptezi rapid, insa, in prealabil, sa faci A/B Testing intensiv. Sau, dupa cum spune Alex, „A/B/C/D/...Z testing!”.

In ceea ce priveste viitorul digital-ului, Alex Cernatescu considera ca soft skills, cele de comunicare, de intuite si inteligenta vor prima in fata aptitudinilor mai pragmatice. „Da, si programarea se va perima, in timp, deja sunt zeci, sute de platforme care te ajuta sa programezi, fara sa stii mare lucru! Insa talentul, viziunea, capacitatea de a comunica cu o sala plina de oameni si de a-i convinge, acestea trebuie cultivate. Tot restul se automatizeaza”.

„Si inca ceva: diferenta intre oameni se va face atunci cand ceva nu merge bine”, spune, zambind, Cernatescu.

Afla ce planuri are compania pentru viitorul apropiat, ce necesitati au clientii in prezent si ce campanii doresc, din interviul video Iesit din Tipar alaturi de Alex Cernatescu, CEO al agentiei Infinit Solutions.