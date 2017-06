Conform celei mai recente editii a studiului ROADS, derulat de IAB Romania cu sprijinul PwC Romania, valoarea totala raportata a pietei de publicitate online din Romania, pentru intreg anul 2016 a fost de aproximativ 41 de milioane euro (190,541,366 lei), inregistrand o crestere de 22% fata de anul anterior (like for like).

Semestrul 2 al anului 2016 a inregistrat o valoare raportata de aproximativ 24 de milioane de euro (109,852,548 lei), cu 36% mai mult fata de semestrul anterior al anului 2016 (H1) si cu 19% mai mult decat semestrul similar al anului trecut (H2 2015) - ambele procente exprimate like-for-like, adica tinand cont de acelasi esantion al companiilor care se regasesc in ultimele 2 editii ale studiului).

“Cifrele anului 2016 arata imbucurator si trebuie sa pastram un ritm de crestere comparabil atat individual cat si impreuna ca industrie. Vom lucra in continuare si la extinderea acoperirii ROADS, singurul studiu care calculeaza exact, agregat si anonimizat, totalul vanzarilor de publicitate online al companiilor participante”, a declarat Gabriel Patru, presedinte al Asociatiei IAB Romania.

“Pe fondul unei cresteri economice robuste la nivel de tara, alimentata de consum, piata publicitatii online din Romania a inregistrat o crestere puternica anul trecut, confirmand potentialul foarte mare al acestui segment, despre care se vorbeste de multa vreme, insa care nu s-a concretizat in anii anteriori. Pentru a capitaliza insa aceasta evolutie favorabila, publisherii trebuie insa sa vina cu continut de calitate, care sa satisfaca nevoia companiilor de a targeta diferite nise de piata”, a declarat Bogdan Belciu, Partener, Servicii de Consultanta pentru Management, PwC Romania.

Tendinte si evolutii pentru intreg anul 2016:

¥ Primele 5 industrii realizeaza 45% din totalul investitiilor in publicitatea online. Chiar daca ordinea s-a schimbat, industriile care conduc in topul investitiilor in publicitatea digitala raman aceleasi. Liderul incontestabil de 7 ani - industria Telecom (6 milioane de euro), urmata anul acesta de Finante (3,5 milioane de euro - in urcare de pe pozitia a 4-a in 2015), Cosmetice si produse de toaleta (3,4 milioane de euro - in urcare de pe pozitia a 5-a), Bauturi (3 milioane de Euro - a scazut o pozitie fata de anul trecut) si Online Retail ( 2,9 milioane euro - care anul trecut ocupa pozitia a 2-a).

¥ Formatele de tip Embed (toate formatele de bannere, indiferent daca sunt statice sau rich media, inclusiv skyscrapere sau expandabile) raman in top in ceea ce priveste formatele de publicitate preferate (10 milioane de Eur), urmate la o distanta semnificativa de Interruptive formats (orice format care intrerupe experienta de navigare - de la interstitiale pana la pop-up-uri) - aproximativ 4 milioane de euro, Content (zone de continut sponsorizare: website, homepage, landing page, newslettere dedicate etc) - aproximativ 3 milioane de euro si Mobile (formatele rich media display, reclamele tip mesaj, interstitiale, paid-for search si reclame audio/video optimizate pentru mediul mobil, in-app advertising, SMS, MMS sau optimizarea rezultatelor cautarilor pe mobil) - aprox 3,4 milioane de euro. Estimarea IAB este ca tendinta pentru anul viitor este ca formatele interuptive sa fie surclasate de Content Sponsorship. Video advertising (pre-roll, mid-roll si post-roll) acumuleaza aproximativ 1,4 milioane de euro, in crestere constanta de la un semestru la altul.

¥ Conform cifrelor raportate de agentiile de media, din punct de vedere al alocarii bugetelor pe diferite canale digitale, advertiserii prefera sa investeasca in primul rand in retelele sociale si motoarele de cautare, abia apoi in piata locala de publishing.

Incepand cu anul 2016, studiul (sau ROADS) a inclus intre tipurile de formate masurate si achizitia de media de tip programmatic, procentajul bugetelor de media digitale tranzactionate astfel atingand 17% din total in primul an de masurare.